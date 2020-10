Un investigador del Conicet calculó que hay 8 millones de infectados y 40 mil muertos en la Argentina 05:37

En el día en el que la Argentina superó el millón de casos del coronavirus, el investigador del Conicet Roberto Etchenique conversó con Terapia de noticias, por LN+, y estimó: "Serían aproximadamente 8 millones de casos de infección. Hay 7 casos no detectados por cada detectado". De todos modos, advirtió que "también podrían ser 6 o 10 millones". Además, más adelante se refirió al número de muertos -que ronda los 26 mil-, y dijo: "Cerca de 35 o 40 mil están en vías".

Según profundizó, este desfasaje no es producto de la falta de testeos, sino de las limitaciones que tuvieron esos estudios. "Se testeó muchísimo, realmente un millón de tests son muchos, solo que se testeó muy mal porque se testeó a los sintomáticos y hay que testear, principalmente, a los asintomáticos", dijo.

Tal como explicó en diálogo con LN+, "la prueba" de esto radica en los índices de positividad. "Los médicos detectan un sospechoso y casi seguro tiene Covid, pero esa es la demostración de que no había que testear a ese", siguió el investigador, quien enfatizó que no se está testeando a quienes habría que controlar.

Para Etchenique la curva de la Argentina "es muy parecida a la de Suecia", país al que la Argentina superó hoy en cuanto al número de muertos por millón de habitantes. "Nosotros seguiremos adelante y Suecia no nos va a volver pasar porque ellos tienen muy pocos muertos diarios y nosotros tenemos muchos", dijo. Y añadió: "Esto es una consecuencia del éxito de la técnica que se llevó a cabo con la pandemia, que consiste en no saturar el sistema de salud".

El integrante del Conicet reflexionó: "Toda la gente que pudo haber muerto de infartos o de otro tipo de enfermados por no tener acceso a los hospitales no murió; pero de coronavirus, todo aquel que iba a morir murió, porque no se hizo una estrategia para eliminar la transmisión".

Etchenique consideró que, si bien en Europa "hubo dos desastres, en España e Italia", el resto de los países fueron "bastante exitosos" por -lo que el llamó- "la inmunidad del cagazo": "Lo que logró controlar el coronavirus en Europa fue el miedo. Las personas, cuando cobraron consciencia de la gravedad de esta enfermedad, empiezan solas a manejarse con mucho cuidado, y eso es muy difícil de lograr desde un gobierno, tiene que salir de la propia sociedad".

Por el contrario, para el investigador, lo que se vive en la Argentina es similar a "la fábula de la rana: la van calentando de a poco y no salta de la olla". "Se aplicó una política del rebaño y, por eso, bajan los casos en ciudad de Buenos Aires y van a ir bajando más", continuó explicando. "Hay un peligro muy grande. Los mayores tuvieron más miedo, y tienen razón en tener más miedo porque es más peligroso para ellos. Entonces, se han quedado muchísimo tiempo adentro, pero si se cansan y salen y, si todavía hay una alta circulación viral, puede aumentar muchísimo más el número de muertos".

