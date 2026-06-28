Corte de luz en Mar del Plata: qué se sabe y cómo hacer el reclamo

Este domingo 28 de junio se registró un corte masivo de luz que afectó a gran parte de Mar del Plata. Pasadas las 7 de la mañana, en diferentes barrios de la ciudad se notificó la falta de energía eléctrica y desde EDEA, empresa encargada de la distribución, indicaron qué causó la interrupción temporal. Enterate qué se sabe hasta el momento y dónde hacer el reclamo si en tu casa todavía no se restableció el servicio.

Qué se sabe del corte de luz en Mar del Plata

A través de su cuenta de X y a poco de amanecer, EDEA comunicó que la interrupción del suministro eléctrico se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV. “Nuestros equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible”, señalaron.

Qué provocó el corte de luz en Mar del Plata (Fuente: X)

En las primeras horas de la mañana se vio el impacto de la falta de luz en las calles, en especial por el no funcionamiento de los semáforos, que obligó a los conductores a manejar con precaución en cada cruce. Además, según 0223, algunos comercios decidieron levantar sus persianas más tarde.

De esta manera, los trabajos para devolverle la energía a los barrios marplatenses se llevaron a cabo de forma continua y la empresa emitió otro comunicado al respecto para actualizar el estado de la situación: “Informamos que desde las 8:40 ya se encuentra restablecido el 50% del servicio en la ciudad de Mar del Plata”.

El 50% del suministro eléctrico ya se reestableció en Mar del Plata (Fuente: X)

Acto seguido, confirmaron que sus equipos persisten con las tareas para devolverle el servicio eléctrico a todos los usuarios. Según comunicó La Capital, todavía se encuentran zonas puntuales de la ciudad sin luz. Por esta razón, informaron de qué modo podés realizar el reclamo y conocer cuándo se restablecerá en tu hogar.

Cómo hacer el reclamo por falta de luz en Mar del Plata

Mientras avanzan los trabajos para devolverle la energía eléctrica a cada hogar marplatense, podés comunicarte con las diferentes vías dispuestas para los usuarios y hacer el reclamo por fallas técnicas correspondientes.