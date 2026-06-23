Qué pasó en Mar del Plata con el colectivo que perdió el control frente a la rambla y arrolló a varias personas

Un colectivo se desvió el lunes por la tarde en la dársena donde se encuentran las paradas de transporte público ubicadas frente a la rambla de Mar del Plata, embistió las estructuras y arrolló a varias personas. Las primeras informaciones brindadas por el Municipio de General Pueyrredón confirman una joven de 18 años fallecida y seis heridos, los cuales fueron trasladados a centros médicos en “código rojo”.

Tragedia frente a la rambla de Mar del Plata

El siniestro ocurrió poco después de las 19, en un momento pico de tránsito en la zona, donde coinciden con sus paradas más de una decena de líneas. La unidad que protagonizó este incidente es el interno número 173 y pertenece a la línea 532.

Tras el episodio la fiscalía confirmó a LA NACION que el chofer del colectivo se encuentra demorado y que la principal hipótesis que sigue la investigación es que se rompió la dirección del vehículo y que por eso se despistó.

Un muerto y varios heridos por colectivo fuera de control que subió a la dársena de paradas frente a la rambla Mauro V. Rizzi

Operativo en la zona

Equipos médicos del SAME, a los que se sumaron bomberos, policías y agentes de Defensa Civil, participaron del operativo, que requirió atención de las víctimas, de las cuales no se pudieron precisar hasta el momento cantidad ni gravedad de los cuadros. Según pudo saber LA NACION, seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos, una con cuadro más grave, según se informó.

Las ambulancias partieron desde el lugar con los primeros heridos, que fueron previamente asistidos sobre la vereda que acompaña ese tramo del Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, a unos 150 metros del complejo del Casino Central.

La primera hipótesis que se investiga es una desperfecto mecánico del colectivo, concretamente una falla en la dirección Mauro V. Rizzi

Hipótesis e investigación

La primera hipótesis se orienta a algún desperfecto mecánico que habría ocurrido cuando el chofer ingresó a esa explanada, ocasión en la que el vehículo se montó sobre la vereda donde están desplegadas las estructuras que ofician como paradas.

Concretamente en las últimas horas, desde la fiscalía, señalaron a LA NACION que se inclinan a pensar que se rompió la dirección del colectivo.

Por otro lado, las mismas fuentes informaron que este martes declararía el chofer involucrado, quien se encuentra demorado en una comisaría tras la realización de un test de alcoholemia, que dio negativo.

En tanto, durante la tarde, se realizará la autopsia a la joven fallecida y el viernes el peritaje mecánico.

Un colectivo perdió el control en la rambla marplatense

Una zona muy concurrida

Testigos revelaron a efectivos policiales que advirtieron que el ómnibus ingresó a importante velocidad a este desvío, exclusivo para este servicio de transporte de pasajeros. Superó el desnivel que existe entre la calle y la vereda dispuesta para quienes esperan los colectivos. Allí embistió a varias personas, los postes que indican las paradas de cada línea y también algunos escaparates.

El sector donde ocurrió el incidente es uno de los puntos neurálgicos del transporte de pasajeros en la ciudad. Por allí pasan la mayoría de las líneas en su recorrido por la zona céntrica. Por eso también es de los más concurridos, sobre todo en el horario en que ocurrió este incidente.

El colectivo en cuestión superó el cordón, que el único desnivel en el lugar, subió la dársena donde se alinean las distintas paradas de colectivos y recién frenó cuando se encontró con un frente de vallas que protege el skate park que se encuentra a menos de diez metros, un espacio donde durante toda la jornada y en especial entre la tarde y primeras horas de la noche coinciden decenas de niños y adolescentes con sus patinetas.

Heridos

El Hospital Interzonal General de Agudos confirmó seis ingresos por área de Guardia de heridos trasladados desde ese sector de la rambla. Si bien en principio se aseguró que no había menores entre los heridos, desde el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) confirmaron a LA NACION que atendieron a un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior.

En el caso tomó intervención el fiscal Germán Vera Tapia, quien abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas. La Policía Científica estaba presente en el lugar para el traslado de la víctima fatal. Luego será el turno de los peritos, quienes se encargarán de los correspondientes análisis de recorrido que hizo el vehículo a los fines de establecer hipótesis del motivo de este siniestro.