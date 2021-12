Covid-19: hay dudas sobre la variante de un contagiado que llegó de Dubai y no se descarta que sea ómicron

CÓRDOBA.— Nueve casos de coronavirus registrados en la última semana en Colonia Caroya y Jesús María, dos ciudades contiguas a 55 kilómetros de Córdoba Capital, despertaron sospechas porque se trata de una zona que venía prácticamente libre de contagios. El paciente cero es un hombre que llegó de Dubai con un PCR negativo, tuvo algunos síntomas, otra vez dio negativo pero finalmente resultó positivo en un último testeo. Los análisis no detectaron ninguna de las cepas conocidas; por lo que no se descarta que sea ómicron o una no tipificada.

La sospecha de las autoridades de Salud municipal se radica en la procedencia del caso cero, pero no tienen otros elementos porque los análisis los realiza el Laboratorio de la Provincia y el Instituto Malbrán en Buenos Aires. Hasta que no esté la devolución de esos resultados no hay ninguna certeza.

El hombre está aislado en la casa de sus padres en Colonia Caroya. Además de los nueve contagios registrados, hay definidos 39 contactos estrechos. El viajero, un cordobés que vive en el exterior, cumplió con los protocolos exigidos al arribar al país, que no indican aislamiento obligatorio al arribar, pero sí la presentación de un PCR negativo y la realización de un test rápido en Ezeiza.

Después de los primeros síntomas, según dijeron fuentes allegadas al caso a LA NACION, está asintomático y atraviesa el cuadro sin sobresaltos.

El primer caso

El primer caso de la variante ómicron de coronavirus fue detectado en Villa Mercedes, provincia de San Luis. El paciente, residente de esa ciudad, desde el primer momento se mantiene asintomático. Es un hombre que llegó al país desde Sudáfrica el 30 de noviembre; días después sus compañeros de trabajo de ese país le indicaron que eran positivos. Se hizo nuevos PCR y él también dio positivo.

Está aislado en su casa con su esposa, sus dos hijos y el remisero que lo trasladó desde el aeropuerto de Ezeiza a San Luis también hace cuarentena en Buenos Aires. Ninguno fue diagnosticado de coronavirus hasta el momento.

Los responsables de las Áreas de Salud de Colonia Caroya y Jesús María informaron que a los nueve casos y a sus contactos estrechos se les realizó el hisopado correspondiente en las últimas horas. “Las muestras fueron directamente enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires, ya que en los laboratorios de Córdoba no se pudo identificar qué tipo de cepa es la que circuló entre los infectados”, precisaron.

El “caso cero” tiene esquema completo de vacunación y PCR negativo tanto antes de viajar como al llegar. Según indicaron, presentó algunos síntomas “leves y un nuevo testeo arrojó resultado positivo de Covid, de una variante, por ahora, indeterminada”.

“Las autoridades municipales y los profesionales están trabajando desde hace tres días en identificar y aislar a todos los contactos. Todos se encuentran clínicamente bien y están en sus respectivos domicilios cumpliendo los protocolos exigidos por Defensa Civil”, agregaron.