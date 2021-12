Covid-19: Marta Cohen explicó cuáles fueron los errores que provocaron el aumento exponencial de contagios

Ante el repunte de casos de coronavirus en la Argentina -que marcó en las últimas 24 horas 9336 nuevos contagios, el número más alto desde el 19 de agosto- y también en otras partes del mundo, como Reino Unido, donde ayer se registraron más de 90.000 infecciones diarias, la médica Marta Cohen explicó cuáles pueden haber sido las equivocaciones que causaron que se complique la situación sanitaria respecto del coronavirus a nivel internacional.

“Uno de los errores en el mundo, en Europa, acá, allá, el mensaje tan equivocado fue decir ‘estamos bien con las vacunas, podemos volver a la vida más normal, saquémonos los barbijos, chau barbijo’. Acá el 19 de julio fue el freedom day [el día de la libertad, en inglés]”, planteó en primer término la patóloga y pediatra nacida en La Plata y que reside en el Reino Unido.

Asimismo, sumó otro factor determinante en diálogo con Radio Continental. “Siempre hablé de la importancia de vacunar a los países que no tienen vacunas, de la inequidad de las vacunas. Los países del G20, donde está la Argentina, se vacunaron muy bien. Los emergentes no tienen vacunas, no tienen tests. En África Subsahariana no hay casos porque no tienen tests, no hay análisis genómicos. Hay violencia y no hay vacunas”, detalló.

Así, recordó que allí surgió la última variante de Covid-19, conocida como ómicron. “Los países ricos bien vacunados no compartieron las vacunas, fue de ignorancia científica. A partir de abril va a estar la cuarta dosis modificada por Pfizer, es el que está más adelantado, se espera para fines de marzo aprobada y ya en producción. Lo importante es que también se piense en África. Cuando estén esas vacunas modificadas lo importante es que se compartan”, pidió y, como en otras oportunidades, explicó que el virus finalmente terminará por ser endémico y que una parte de la población tendrá que seguir inoculándose.

Las recomendaciones para la Argentina ante el aumento de casos

La patóloga también se abocó a la situación de la Argentina, donde en esta semana que incluye las celebraciones por Navidad hubo una marcada suba en los contagios -sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán- y dio algunas recomendaciones sobre cómo debería abordarse esta ola de infecciones.

Por un lado, puntualizó en que los 71.044 testeos realizados en el país ayer “son insuficientes” y los comparó con Reino Unido, donde en la misma jornada se hicieron 1,5 millones de pruebas para detectar coronavirus.

“El 80% de los casos son asintomáticos. En la Argentina tienen que regalar los tests rápidos, así la gente que tiene un resfrío no tiene que hacer una cola de seis horas para la PCR. La gente no se lo hace y los que son asintomáticos menos. Acá vos vas a la farmacia y te regalan siete tests. Si tenés un contacto estrecho y estás bien vacunado, te hacés el test todos los días. Si sos negativo y la persona está aislada hasta en tu misma casa, podés ir a trabajar. Pero tenés que testearte todos los días. Si da positivo, después te hacés el PCR”, explicó.

Entonces, determinó: “En primer lugar hay que hacer PCR: 1,5 millones versus 71.000 es mucha diferencia. Segundo, hay que regalar los test rápidos para que la gente tenga acceso a hacérselos. Y después 10% de la población con tres dosis no es suficiente. Ya está comprobado que con dos dosis de la vacuna no es eficaz”.

En cuanto a esto último, especificó que la tercera aplicación debe ser de Pfizer, de Moderna o de Oxford-AstraZeneca. “No Sputnik, no Sinopharm, ni Johnson: está demostrado que no sirven de terceras dosis. El orden en eficacia sería Moderna, Pfizer y Oxford. Esa tercera dosis no protege necesariamente los contagios, pero sí 80% la enfermedad grave o la muerte”, detalló la médica, que pidió además que se mantengan los cuidados.

Para concluir, consideró que el nuevo pico de casos se producirá “ahora” en la Argentina. “Obviamente ya está empezando”, sostuvo.