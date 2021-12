Brian May dio detalles de su cuadro de Covid-19: “La batalla sigue en proceso”

El guitarrista de Queen, Brian May, de 74 años, utilizó su cuenta de Instagram primero para contarle a sus seguidores que se contagió de Covid-19y hoy, en su octavo día de enfermedad, para relatar cómo se encuentra y cuáles son sus síntomas. “La batalla dentro de mi cuerpo todavía está en proceso”, escribió el artista, que contó que tiene tos seca y fuerte irritación en uno de sus senos nasales, y que se queda dormido porque no soporta tener los ojos abiertos.

“Día ocho para mí, el octavo día después de que mi cuerpo fue invadido por suficientes organismos de coronavirus para derribarme”, comenzó en el posteo. “Supongo que la batalla dentro de mi cuerpo todavía está en proceso. También así se siente: esa tos seca volvió hoy y hay una especie de fuente de irritación en un lado de mis senos nasales. Además me sigo quedando dormido, no de una manera pacífica, sino de la forma en que ‘no puedo mantener los ojos abiertos ni un segundo más’”, detalló el músico.

Sin embargo, destacó al menos haberse contagiado en un momento en que no estaba “tan ocupado como de costumbre” y en su carta agregó: “Perdón, este tipo de cosas ya no son divertidas, pero creo que al menos puedo reportarlo como información que podría ayudar a alguien a sentirse con menos miedo. Estoy bien. Solo me siento un poco mal y frustrado por no poder estar afuera en esta época del año. Pero creo que todos estamos sintiendo un poco eso, ¿no?”.

En su escrito, May -que es físico de profesión- también analizó la realidad epidemiológica del Reino Unido y dijo que allí la variante Ómicron está “completamente fuera de control”, aunque admitió que no le notificaron con qué variación se infectó. De acuerdo a los datos de World O Meters, ese país fue el que más casos de Covid-19 sumó ayer, con 82.886 nuevos contagios.

“Por el bien de todos los que te rodean, mantené las precauciones (tapabocas, distancia social, sentido común) y solo participá de una reunión en un espacio cerrado si estás realmente seguro de que el riesgo vale la pena. Como solía decir mi querida mamá, un poco en broma: ‘Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, recomendó.

Es que antes el guitarrista había contado que él y su esposa, la actriz Anita Dobson, tomaron el riesgo de ir a un cumpleaños, luego de ser “extremadamente cuidadosos” y “ermitaños” durante la pandemia.

A pesar de que -según dijo- todos en la celebración habían recibido las tres dosis de la vacuna contra el Covid y habían usado test rápidos de antígenos antes de asistir, finalmente ellos dieron positivo al testearse después del evento, luego de saber que otros ocho invitados también habían contraído el virus. “En retrospectiva, tal vez tomamos una decisión errónea. Los podríamos haber visto en otro momento. Pero ahora eso ya es historia”, reflexionó.

El integrante de la icónica banda de rock es un ferviente defensor de las vacunas contra el coronavirus. “Los antivacunas, lo siento.. creo que están locos. Hay muchas pruebas que demuestran que la vacunación ayuda. En general, todas las personas vacunadas estuvieron bien. Siempre habrá algún efecto secundario como con cualquier medicamento que tomás, pero ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte... Lo siento, eso para mí es estar loco”, consideró en agosto.