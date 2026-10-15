Crecidas del Paraná y del Uruguay: zonas críticas, evacuados, rutas cortadas y fechas que inquietan

ROSARIO.– Las lluvias asociadas a El Niño en la cuenca del Iguazú y del Alto Paraná superaron en algunos puntos los 200 milímetros en dos días, el doble de lo previsto, según la Entidad Binacional Yacyretá. Itaipú abrió sus vertederos, el Iguazú multiplicó su caudal y el Paraná empezó a crecer en todo su recorrido por el norte del litoral, aunque todavía la situación no provocó evacuaciones masivas ni problemas en los principales centros urbanos. Pero las alertas siguen activas porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima en 100% la probabilidad de que el fenómeno se intensifique durante la primavera y no descarta que surjan mayores problemas con la crecida de los ríos antes de fin de año.

La situación más crítica se vive en la isla Apipé, frente a Ituzaingó, en Corrientes, donde 18 familias ya dejaron sus casas. Son 42 personas, el grupo más numeroso de los 108 evacuados y autoevacuados que Defensa Civil de Corrientes contabilizaba hasta este jueves en cinco localidades. No es todavía una catástrofe, pero sí el primer mojón de una crecida que, según los organismos técnicos, recién empieza a desplazarse aguas abajo.

El tramo más comprometido hoy es el Alto Paraná misionero. Según los registros de la Prefectura Naval de este jueves, el río estaba por encima de la cota de evacuación en Puerto Libertad (31,70 metros, con evacuación en 31), Eldorado (25,30, con evacuación en 25), Libertador y Santa Ana. En Eldorado el nivel se estabilizó durante la mañana, después de subir 70 centímetros en las últimas 24 horas.

Aguas abajo de la represa, Ituzaingó marcó 4,63 metros, por encima de los 4 que fijan la evacuación. En Itatí el río llegó a 6,80 metros, exactamente la cota de alerta, con calles costeras anegadas y el municipio en emergencia hídrica. En la municipalidad informaron que había 70 autoevacuados, aunque Defensa Civil de la provincia contaba 14.

Abren las compuertas de Itaipú y Yacyretá debido a las fuertes lluvias Cortesía

En la ciudad de Corrientes, el Paraná está en 5,75 metros, a 75 centímetros de la alerta. Empedrado ya declaró la emergencia hídrica. El Instituto Nacional del Agua (INA) pronostica que Corrientes, Barranqueras y Goya entrarán en alerta esta semana y llegarían a niveles de evacuación desde el sábado. Reconquista, del lado santafesino, seguiría el mismo camino un día después.

Sobre el río Uruguay la situación es distinta. En Paso de los Libres el agua está en 9,42 metros, 92 centímetros por encima de la cota de evacuación. Pero en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el río está en alerta y con tendencia en descenso, según la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que prevé una baja gradual durante los próximos días. En Gualeguaychú el agua había cubierto la costanera e ingresado al Parque Unzué el fin de semana pasado, según Análisis Digital.

Más al sur, Rosario se mantiene en 3,34 metros, lejos de la alerta de 5. El INA proyecta que la onda llegará a fines de octubre: la ciudad de Paraná alcanzaría 5,12 metros hacia el 27, apenas por encima de la evacuación, y Rosario superaría la alerta hacia el 28, aunque no hay riesgo de inundación en la ciudad, salvo en algunas zonas costeras de las afueras.

Los evacuados

En Corrientes, Defensa Civil contabilizó 108 evacuados y autoevacuados: 42 en la isla Apipé, 31 en Paso de los Libres, 19 en Ituzaingó, 14 en Itatí y 2 en Yahapé. Los de Paso de los Libres están alojados en el ex-Regimiento de Infantería de Monte N° 5; los de Itatí, en la Casa Promesera y en un hospedaje.

En el Chaco, 71 personas fueron trasladadas a módulos temporarios en Barranqueras. En Misiones, el comité de crisis informó 28 evacuados: 11 en Puerto Rico y 17 en el barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú. A ellos se suman siete pacientes de hemodiálisis de Montecarlo que fueron trasladados preventivamente a Eldorado para no quedar aislados de su tratamiento.

En Paso de los Libres, el nivel del río Uruguay está en 9,42 metros, 92 centímetros por encima de la cota de evacuación Agustina Nicolás

En Entre Ríos, la Municipalidad de Concordia reubicó a siete familias, 12 adultos y 10 menores, cuatro de ellas en el centro de evacuados de la ex-Bagley. Allí circula una estimación de unas 400 personas que deberían dejar sus casas en las próximas semanas, pero ningún organismo la asumió formalmente.

En Paraná, la intendencia prevé las primeras evacuaciones en Bajada Grande hacia fines de mes y prepara un sistema de carpas móviles, tomado de la experiencia de la ciudad de Santa Fe. La idea, explicó el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, es poder mover los refugios, porque muchas familias permanecen evacuadas solo uno o dos días.

Impacto en la circulación

El impacto más visible sobre la circulación está en la ruta nacional 12, en el norte de Misiones. Vialidad Nacional cortó por completo el tránsito, de vehículos y peatones, sobre el puente del arroyo Paranay, entre El Alcázar y Caraguatay, cuando el agua subía unos diez centímetros por hora. También quedó cerrado el puente Banana, sobre el Piray Guazú, entre Puerto Piray y Eldorado.

El corte dejó a Montecarlo, Puerto Piray y Caraguatay con un desvío de unos 230 kilómetros. En Montecarlo, la nafta súper se agotó y las estaciones de servicio aplican cupos: el combustible que queda se reserva para ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y transporte público. Hay ocho balsas suspendidas y demoras de hasta tres horas en la terminal de Eldorado. El puente de Garupá, en cambio, fue rehabilitado.

En Chaco, el agua cubre la ruta provincial 63 entre el puente San Pedro y Antequera, con un corte parcial en Palo Blanco. La Isla del Cerrito está a punto de quedar aislada: la alternativa es cruzar en lancha unos cinco kilómetros hasta Paso de la Patria, en Corrientes, donde Salud Pública dejó una ambulancia apostada.

Otro de los puentes cortados en Misiones

Los pasos internacionales también sienten la crecida. Yacyretá cerró el cruce entre Ituzaingó y Ayolas sobre la represa, al menos hasta el sábado. El 7 de octubre ya se había cerrado el paso entre Monte Caseros y Uruguay, y del lado paraguayo hay 14 puestos migratorios inhabilitados.

Yacyretá

La represa binacional es hoy el regulador del tramo medio del Paraná. El lunes pasado, la Entidad Binacional Yacyretá informó que recibía unos 28.000 metros cúbicos por segundo, con tendencia creciente. La explicación estaba aguas arriba: el Iguazú había pasado de 1500 a 9000 metros cúbicos por segundo, y a eso se sumaban unos 19.000 que erogaban las turbinas de Itaipú.

Para atenuar el pico, la EBY abrió primero el vertedero de Aña Cuá y luego el principal. Las 18 compuertas están abiertas desde el domingo pasado. El presidente del Consejo de Administración, Facundo Palma, explicó que la represa debe sostener su cota de operación en 83 metros y que, mientras deja pasar el agua, funciona en su pico de generación eléctrica.

El pico en la represa se esperaba entre ayer y hoy. Pero desde la entidad advierten que no será un episodio corto. La jefa de Hidrología de Yacyretá, María Alejandra Cristanchi, sostuvo que El Niño recién está empezando y que se intensificaría entre octubre y febrero.

El río Iguazú tuvo su mayor caudal del año el lunes: 11.800 metros cúbicos por segundo, según El Territorio. El miércoles había bajado a unos 10.500, todavía muy por encima de lo habitual. En Puerto Iguazú el río llegó a 30,5 metros, dos y medio por encima de la cota de evacuación. El puerto está cerrado desde el lunes, cuando el agua alcanzó los 25 metros que marcan la alerta.

Tras el pico, el Parque Nacional Iguazú cerró sus circuitos Superior e Inferior y monitorea el caudal hora por hora. Este jueves se reabrió el Circuito Inferior y luego se habilitó el Superior, tras revisar las pasarelas del Área Cataratas. Del lado brasileño, la pasarela que se adentra en la Garganta del Diablo está cerrada desde el domingo.