El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para este domingo 29 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “peligrosos” en algunos sectores.

De acuerdo con el último parte del SMN, las áreas bajo alerta amarilla por tormentas son Jujuy, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, las cuales pueden ser afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

Sectores afectados por alerta amarilla por lluvias aisladas (Foto: SMN)

Frente a esta situación, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Por otro lado, la alerta amarilla por calor extremo está prevista para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de La Pampa y Córdoba. Para estos casos, el SMN advierte sobre un efecto leve a moderado en la salud e indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por aumento de temperatura (Foto: SMN)

Bajo este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

El tiempo en el AMBA

Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 23°C y una máxima de 34°C con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Además, los vientos alcanzarán los 22 kilómetros por hora.

En el caso del conurbano bonaerense, la máxima prevista para este sábado es de 32°C y la mínima, de 22°C. Tampoco se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo en Ciudad de Buenos Aires (Foto: SMN)

En tanto, el SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 32°C y 22°C para Chaco, 32°C y 20°C para Formosa, 34°C y 21°C para Catamarca, 29°C y 14°C para Chubut, 31°C y 19°C para Córdoba, 31°C y 21°C para Corrientes, 25°C y 15°C para Entre Ríos, 25°C y 13°C para Jujuy, 34°C y 21°C para La Pampa, 35°C y 21°C para La Rioja y 36°C y 20°C para Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 21°C en Misiones; 37°C y 21°C en Neuquén; 21°C y 10°C en Río Negro; 28°C y 17°C en Salta; 38°C y 20°C en San Juan; 31°C y 21°C en San Luis; 18°C y 10°C en Santa Cruz; 32°C y 20°C en Santa Fe; 34°C y 20°C en Santiago del Estero; 12°C y 6°C en Tierra del Fuego; y 30°C y 19°C en Tucumán.