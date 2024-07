“Criptobros”: un estudio describe “rasgos de personalidad oscura” en el grupo más ruidoso de inversores de criptomonedas

Escuchar

MADRID.- La inversión en criptomonedas o monedas digitales se ha popularizado en los últimos años. Sin embargo, su posesión no se ha extendido por igual en toda la sociedad. En la cultura de internet se ha bautizado incluso como criptobros al grupo de criptoinversores más ruidoso: una mezcla confusa de personajes masculinos, propagandistas, arrogantes. En 2022 un grupo de investigadores de las universidades de Toronto y Miami se decidieron a analizar cómo eran en realidad los inversores en criptomonedas: hicieron una encuesta a 2001 adultos estadounidenses y el 30% de los sondeados tenían monedas digitales. Y los rasgos psicológicos de los criptoinversores coincidían con la hipótesis de los investigadores: creen en conspiraciones, apoyan extremismos políticos y presentan los conocidos como rasgos oscuros de la personalidad (narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo). Los resultados se publican este miércoles en la revista científica Plos One.

Los memes de internet ya habían intuido que este conjunto de rasgos definían a los llamados criptobros. Originalmente, los investigadores no tenían en mente este concepto estereotipado, pero el resultado se acerca mucho a la idea popular. “Quizás es una coincidencia graciosa que nuestros hallazgos parezcan apoyar un poco la idea de criptobro”, reconoce Shane Littrell, profesor de la Universidad de Toronto y uno de los coautores. Su intención inicial era saber qué distinguía a los poseedores de criptomonedas, si realmente eran personas “psicológicamente no normativas” y “políticamente no convencionales”. “Esta área de inversión financiera ha crecido en popularidad bastante rápido en los últimos años, así que teníamos curiosidad por saber por qué algunas personas se sienten atraídas y otras no”, explica Littrell por correo electrónico.

Las variables que más se asocian con quién invierte en criptomonedas son la creencia en teorías de conspiración, los rasgos típicos de personalidades oscuras, el apoyo a grupos extremistas, una renta mayor de la media, sentimientos de victimismo y un uso más frecuente de plataformas de redes sociales alternativas y medios marginales. Otras características que predicen con fuerza quién tiene criptomonedas son ser hombre, tendencia a discutir y tener aversión al autoritarismo. De toda la larga lista de características que sirvieran para predecir la posesión de criptomonedas —como religiosidad, posibilidad de presentarse alguna vez a un cargo público o edad—, una de las que mejor predice que un individuo no tendrá criptomonedas es ser mujer.

“Los llamados rasgos de personalidad oscuros están asociados con actitudes no normativas”, dice Littrell. “Por ejemplo, investigaciones previas han descubierto que el grado en que una persona se involucra en comportamientos financieros arriesgados, como el juego y la inversión de riesgo en el mercado de valores, puede predecirse por los niveles de ciertos rasgos de personalidad oscuros como el narcisismo o la psicopatía. En muchos casos, las criptomonedas son una inversión financiera inherentemente de alto riesgo, por lo que tiene sentido que los rasgos asociados con el comportamiento financiero de riesgo en general también se den en este tipo”, añade.

De Telegram a 8kun

Las fuentes de información alternativas son también otro predictor básico del inversor en criptomonedas: “Un resultado que me pareció interesante es que los inversores de criptomonedas son más propensos a obtener sus noticias de fuentes de redes sociales secundarias como Telegram, Truth Social y Reddit, y menos propensos a buscar información en fuentes tradicionales y creíbles. No estoy seguro, pero creo que nuestro estudio puede ser uno de los primeros en examinar esta conexión”, explica Littrell, que añade que este tipo de comportamiento puede ir ligado a menospreciar el riesgo que conlleva el uso de este tipo de monedas.

“Los propietarios de criptomonedas pueden tener una percepción más distorsionada de los riesgos involucrados en este tipo de inversión debido a que parecen preferir fuentes de información menos fiables”, añade. Las fuentes de información más usadas por los criptoinversores son Telegram, YouTube, Reddit, Twitter (la encuesta se hizo antes de que la red pasara a llamarse X), blogs y 8kun, el foro anónimo originalmente conocido como 4chan. Las fuentes menos probables eran Facebook y los periódicos digitales.

La investigación no afirma que los criptoinversores sean así, solo que el porcentaje de personas que se define con este tipo de rasgos en ese grupo es especialmente notable. Los individuos analizados mostraban un interés variado por la derecha y la izquierda políticas, lo que complicaba asignarles un bando ideológico concreto. Este estudio se ha centrado en saber cómo es más probable que sean los poseedores de cripto, pero no por ejemplo si hay diferencia entre quienes optan por bitcoin, la criptomoneda más tradicional, o nuevas modalidades más inestables.

Por Jordi Pérez Colomé

©EL PAÍS, SL

El País

EL PAIS

Temas Psicología