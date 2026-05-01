Murió un sargento del Ejército Argentino mientras realizaba prácticas de servicio

Un sargento del Ejercito Argentino se descompensó este jueves mientras cumplía tareas oficiales dentro del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en la localidad de Santo Tomé, Santa Fe. Fue trasladado a un hospital de cercanía, pero no pudo ser estabilizado y murió el mismo día por la tarde.

La víctima, identificada como Gonzalo Diego Frías, tenía 38 años y su domicilio registrado se ubicaba en la ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió alrededor de las 12.20, cuando participaba de “ejercicios vinculados a la aptitud de buzo de Ejército”, según informó el medio local El Litoral.

Estas tareas integraban el Curso Básico de Selección y Formación de la especialidad mencionada. En pleno entrenamiento, Frías sufrió un cuadro de ahogamiento y un paro cardiorrespiratorio. El personal del cuartel lo asistió de forma inmediata y coordinó su traslado de urgencia hacia el Hospital José María Cullen.

Frías ingresó en estado crítico y los médicos lo derivaron a la Unidad de Terapia Intensiva. Según la información compartida por el diario Aires de Santa Fe , los profesionales de salud intentaron reanimarlo durante varias horas debido a la gravedad de su condición física.

Desde el centro de salud confirmaron la muerte del integrante de la fuerza a las 16.45 e indicaron que el fallecimiento ocurrió como consecuencia de una falla multiorgánica, detectada durante su internación.

Fuentes policiales de la Unidad Regional I informaron que las autoridades correspondientes iniciaron las actuaciones para investigar las circunstancias exactas en las que se produjo el episodio dentro del predio militar de Santo Tomé.

Las condolencias expresadas por el Ejercito tras su fallecimiento

El Ejército Argentino expresó las condolencias a la familia de Frías mediante un comunicado compartido en las redes sociales oficiales, donde afirmaron: “Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

Otra muerte en el Ejército

El cabo Ulises Rivas, de 27 años y oriundo de la provincia de Santa Fe, murió en noviembre del año pasado tras descompensarse durante una actividad de flotación en la piscina del Club Pehuenes, Bariloche.

Según informó entonces el medio local LM Neuquén, el suboficial, que prestaba servicios en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 de Covunco desde 2023, participaba de manera voluntaria en el curso de Cazadores de Montaña.

Pese a las maniobras de RCP y los 40 minutos de intentos de reanimación en el Hospital Privado Regional, las autoridades confirmaron el fallecimiento. El efectivo esperaba un hijo junto a su pareja, quien también se desempeña como cabo en el Batallón de Apoyo Logístico de Zapala.