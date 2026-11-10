Cronograma de la vigilia joven del papa León XIV hoy: hora por hora del encuentro de oración y reflexión

Este martes 10 de noviembre, el Papa León XIV presidirá un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, apenas regrese de su viaje a Córdoba, donde encabezará una nueva ceremonia.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles: este martes hará un encuentro con los jóvenes Presidencia

El Papa llegará al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10 h. Y el encuentro en Palermo está estipulado para las 20.15 horas. Si bien requería inscripción previa, no es excluyente para su participación. Incluso, el sitio oficial elpapaenargentina.com, que publica e informa sobre el paso del Sumo Pontífice por el país, señala: “Si no llegaste a inscribirte a los eventos, ¡vení igual! Los eventos son abiertos a todo público".

Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Hora por hora, cómo será el encuentro

12 h - Apertura de puertas

- Apertura de puertas 16 a 20.15 h - Bandas y animación

- Bandas y animación 20.15 h - Llegada del Papa y recorrido del papamóvil desde Av. Int. Bullrich hasta el Monumento de los Españoles

- Llegada del Papa y recorrido del papamóvil desde Av. Int. Bullrich hasta el Monumento de los Españoles 21.30 h - Fin del encuentro

Puntos de ingreso y egreso

Ingresos:

Av. Sarmiento y Av. Santa Fe (público general)

Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe (inscriptos con QR y público general)

Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos (público general)

Av. Olleros y Av. Luis M. Campos (público general)

Teodoro García y Av. Luis M. Campos (público general)

Virrey Vértiz y José Hernández (público general)

Av. Olleros y Valentín Alsina (público general)

Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier (inscriptos con QR y público general)

Egresos:

Gorostiaga hacia Av. Luis María Campos

Maure hacia Av. Luis María Campos

Av. Dorrego hacia Av. Luis María Campos

Hora por hora, la agenda del Papa del martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

¿De qué trata el encuentro con los jóvenes?

De acuerdo a la Iglesia Católica, “la Argentina es un país con una importante presencia juvenil y con una pastoral que, en sus parroquias, movimientos, asociaciones, instituciones educativas y comunidades, busca acompañar sus procesos de fe y sus búsquedas personales”. Por eso, y ante las “transformaciones profundas en la manera de relacionarse, estudiar, trabajar, participar y proyectar su futuro” que tienen los jóvenes, “resuena la voz de Jesús a Bartimeo: ‘¡Ánimo, levántate! Él te llama’“.

El Papa XIV en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires: este martes volverá a presidir una ceremonia Fabian Marelli

El encuentro es, según señala el mismo texto, “una invitación a levantarse, recuperar la esperanza y volver a caminar, descubriendo que la propia vida tiene un sentido y una misión”. “Pero también es una llamada a mirar a quienes están al costado del camino: tender una mano, acompañar, incluir y abrir caminos”, explicaron.

“El encuentro, que se celebra en el Monumento de los Españoles, busca poner en el centro esas historias y esas voces. La pastoral juvenil procura acompañarlos en sus procesos vitales y reconocerlos como protagonistas de la vida de la Iglesia, con capacidad de aportar su propia mirada y de asumir responsabilidades en la comunidad y en la vida social con la fuerza transformadora del Evangelio”, concluyeron.