Cronograma de la vigilia joven del papa León XIV hoy: hora por hora del encuentro de oración y reflexión
El Sumo Pontífice encabezará, desde las 20.15, un encuentro con los jóvenes; quiénes cantarán y la agenda completa
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Este martes 10 de noviembre, el Papa León XIV presidirá un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, apenas regrese de su viaje a Córdoba, donde encabezará una nueva ceremonia.
El Papa llegará al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10 h. Y el encuentro en Palermo está estipulado para las 20.15 horas. Si bien requería inscripción previa, no es excluyente para su participación. Incluso, el sitio oficial elpapaenargentina.com, que publica e informa sobre el paso del Sumo Pontífice por el país, señala: “Si no llegaste a inscribirte a los eventos, ¡vení igual! Los eventos son abiertos a todo público".
Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.
Hora por hora, cómo será el encuentro
- 12 h - Apertura de puertas
- 16 a 20.15 h - Bandas y animación
- 20.15 h - Llegada del Papa y recorrido del papamóvil desde Av. Int. Bullrich hasta el Monumento de los Españoles
- 21.30 h - Fin del encuentro
Puntos de ingreso y egreso
Ingresos:
- Av. Sarmiento y Av. Santa Fe (público general)
- Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe (inscriptos con QR y público general)
- Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos (público general)
- Av. Olleros y Av. Luis M. Campos (público general)
- Teodoro García y Av. Luis M. Campos (público general)
- Virrey Vértiz y José Hernández (público general)
- Av. Olleros y Valentín Alsina (público general)
- Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier (inscriptos con QR y público general)
Egresos:
- Gorostiaga hacia Av. Luis María Campos
- Maure hacia Av. Luis María Campos
- Av. Dorrego hacia Av. Luis María Campos
Hora por hora, la agenda del Papa del martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
¿De qué trata el encuentro con los jóvenes?
De acuerdo a la Iglesia Católica, “la Argentina es un país con una importante presencia juvenil y con una pastoral que, en sus parroquias, movimientos, asociaciones, instituciones educativas y comunidades, busca acompañar sus procesos de fe y sus búsquedas personales”. Por eso, y ante las “transformaciones profundas en la manera de relacionarse, estudiar, trabajar, participar y proyectar su futuro” que tienen los jóvenes, “resuena la voz de Jesús a Bartimeo: ‘¡Ánimo, levántate! Él te llama’“.
El encuentro es, según señala el mismo texto, “una invitación a levantarse, recuperar la esperanza y volver a caminar, descubriendo que la propia vida tiene un sentido y una misión”. “Pero también es una llamada a mirar a quienes están al costado del camino: tender una mano, acompañar, incluir y abrir caminos”, explicaron.
“El encuentro, que se celebra en el Monumento de los Españoles, busca poner en el centro esas historias y esas voces. La pastoral juvenil procura acompañarlos en sus procesos vitales y reconocerlos como protagonistas de la vida de la Iglesia, con capacidad de aportar su propia mirada y de asumir responsabilidades en la comunidad y en la vida social con la fuerza transformadora del Evangelio”, concluyeron.
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