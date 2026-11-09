Encuentro con líderes de otros credos: con guiños a Juan Pablo II y Francisco, el Papa destacó el rol de las religiones

El encuentro interreligioso en la agenda argentina de León XIV apuntó a avanzar en el diálogo entre los representantes de los distintos credos en el país “sobre los pilares del diálogo y de la amistad” en los que trabajó su antecesor, el papa Francisco. La presentación en el Palacio San Martín, en medio de un fuerte operativo de seguridad, fue tras la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una entrevista reservada con cinco víctimas de abuso sexual por parte del clero.

El comienzo fue puntual, pasadas las 17.30, en la sede de la Cancillería argentina. Participaron alrededor de un centenar de dirigentes de confesiones y tradiciones religiosas acreditadas en el país, representantes de pueblos originarios y los secretarios de Culto de las provincias.

León XIV al llegar a la Cancillería

“La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios y por tantos inmigrantes de distintas partes del mundo que fueron llegando a esta tierra a lo largo de los siglos, trayendo en sus baúles sus sueños y su fe (al principio fueron católicos, evangélicos y judíos, y después muchos más)”, definió el Papa al comenzar su discurso. “Todos ellos, en su diversidad –continuó–, aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas, en admirable simbiosis con las tradiciones locales. Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad”.

La referencia fue el punto de partida para compartir su posición con los demás líderes confesionales sobre la relevancia en estos momentos de reforzar el diálogo entre las religiones, a las que definió como “guardianas de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza”. Enfatizó, también, términos como unión, justicia, salud y paz en contraposición a violencia, divisiones y conflictos armados. De hecho, el compromiso que planteó a los demás representantes religiosos tuvo que ver con la paz.

El Papa se reúne con líderes de otras religiones

Para eso, León XIV recurrió a un texto de Francisco, Fratelli Tutti, que fue la tercera encíclica del papa argentino difundida hace seis años. Uno de sus capítulos está dedicado a las religiones y su responsabilidad en la fraternidad en el mundo. “Entre las religiones es posible un camino de paz”, escribió Francisco en el último capítulo.

“Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia. Es así como las religiones promueven la dignidad de cada hombre y de cada mujer, en la familia y en el estudio, en el trabajo y en el medioambiente”, dijo el Papa. “Mientras alabamos a Dios por el don de la esperanza, compartámosla tanto con quien sufre en la pobreza como con quien ha perdido el sentido de la vida y con cuantos quieren comprometerse a renovar el mundo según la justicia”, agregó.

La bienvenida oficial en el encuentro interreligioso la hizo Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Monseñor Ramón Macín, presidente de la Comisión de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones (Ceerjir) de la Conferencia Episcopal Argentina, dio la palabra a León XIV. Lo escucharon autoridades de instituciones interreligiosas y referentes del cristianismo con sus ramas internas, el judaísmo, el Islam, el budismo, las iglesias orientales y ortodoxas, la fe bahá’í, el sijismo, las religiones afroamericanas, las cosmovisiones de pueblos originarios y la Escuela Científica Basilio, de acuerdo con la información oficial.

El canciller Quirno recibe al papa León XIV

“Aquí está nuestro servicio a la humanidad: construir un futuro mejor para todos, a la espera del cumplimiento bienaventurado de la historia. Estamos seguros, en efecto, de que cuanto más el hombre se conoce verdaderamente a sí mismo, cuidando de su propia dignidad, tanto más se acerca a Dios. Es así como cada palabra buena dicha a quien encontramos, cada gesto bueno dirigido a nuestro prójimo sube como oración siempre grata al Autor de la justicia, que invita a todos a la paz”, indicó el Papa, que reiteró, para entonces, la necesidad de impulsar un “diálogo constructivo”.

“A este respecto, como afirmaba Juan Pablo II –leyó León XIV al auditorio–, juntos ‘queremos mostrar al mundo que el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición y menos aún al desprecio del otro, sino más bien a un diálogo constructivo, en el que cada uno, sin condescender de ningún modo con el relativismo ni con el sincretismo, toma mayor conciencia del deber del testimonio y del anuncio’. Estas palabras, pronunciadas en Asís en una jornada de oración por la paz, siguen siendo muy urgentes”. Se refería al discurso que Karol Józef Wojtyla dio durante la Jornada de Oración por la paz en el mundo en 2002.

Cerró su discurso con la oración que, 18 años después, Bergoglio concluyó la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. De pie, los demás líderes confesionales aplaudieron las palabras.

En el salón, por último, todos se unieron en un minuto de silencio por la paz en el mundo y las víctimas de la violencia antes de que el Papa se retirara del Palacio San Martín hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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