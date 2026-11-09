Avalancha y desesperación: qué pasó y qué contaron los jóvenes que participaron de la fiesta de un bicampeón de rugby

“La gente tirada en el piso, una escena que de verdad parecía una película de terror”. Así describió Marcos Carbone, uno de los jóvenes que asistió a la fiesta por el campeonato de rugby del Club Newman, los incidentes que se produjeron durante el ingreso a la celebración, realizada en Benavidez, partido de Tigre. Su relato, publicado en TikTok, se sumó a una serie de testimonios de asistentes que denunciaron avalanchas, personas heridas y algunas dificultades para recibir asistencia.

Los episodios ocurrieron el sábado 7 de noviembre durante los festejos por el bicampeonato del torneo URBA Top 14. Varios jóvenes, entre ellos asistentes provenientes de La Plata, sufrieron lesiones en medio de los incidentes registrados en el acceso al evento, donde se produjeron empujones, avalanchas y caídas.

El sábado 7 de noviembre, Newman se consagró bicampeón del URBA Top 14 tras derrotar a Hindú por 33 a 32 en una ajustada final disputada en el CASI Hernán Zenteno

Patricio Richards, presidente del Club Newman, explicó a este medio que la celebración fue organizada por los jugadores del plantel, con el acompañamiento de la institución. “La fiesta la organizan los chicos del plantel y el club les da soporte. No tiene otro fin que la celebración”, señaló. Según precisó, los incidentes ocurrieron entre las 3 y las 4 de la madrugada del domingo 8 de noviembre, cuando una gran cantidad de personas se concentró en el exterior del establecimiento e intentó ingresar en el predio de Benavídez.

“Había una puerta entreabierta para mantener el orden en el ingreso, pero esa puerta cedió y las personas que estaban adelante cayeron al piso”, relató Richards. Como consecuencia, algunos de los presentes sufrieron contusiones y cortes.

Momentos de desesperación tras la avalancha

Richards también defendió el operativo dispuesto para la celebración. Explicó que se había contratado una empresa de seguridad privada y que el establecimiento contaba con personal de asistencia y ambulancias. “El club estaba repleto de gente contratada, ambulancias y seguridad. Este fue el único incidente de toda la noche”, afirmó.

En relación con la atención de los heridos, aseguró que la respuesta fue inmediata: “Se actuó rápido. Había unas cinco o seis ambulancias que atendieron a las chicas y a una se la llevaron al sanatorio”. Además, contó que se involucró personalmente en el seguimiento de una de las jóvenes trasladadas.

Las imágenes difundidas después de lo ocurrido muestran a una de las asistentes con heridas y sangre en una pierna. Por el momento, no se informó oficialmente cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de sus lesiones, aunque una chica fue trasladada por cortes en la cabeza. Tampoco se dieron detalles de identidad o de edades de los afectados.

Carbone contó que tanto él como sus amigos lograron evitar las avalanchas, pero permanecieron en el lugar para auxiliar a quienes habían quedado atrapados. “Tuve la suerte de no sufrirlo personalmente, ni yo ni mis amigos, pero estuve ahí sacando gente, auxiliando gente”, relató. También aseguró que intentó intervenir para que los guardias de seguridad detuvieran el ingreso y asistieran a las personas afectadas.

Un grupo de chicas que viajó de La Plata a Benavídez para celebrar el bicampeonato contaron que hubo avalanchas en los accesos a un festejo del Club Newman; varias de ellas resultaron lesionadas captura

El joven cuestionó la organización del evento y sostuvo que la presencia de cientos de personas sin entrada era una situación que podía anticiparse. Según explicó, la magnitud de la celebración y sus instalaciones permitían prever una convocatoria numerosa. “Mi principal crítica es a la pésima organización que hubo en torno de la entrada”, afirmó.

Uno de los puntos más preocupantes de su relato se relaciona con la actuación del personal de seguridad. Carbone aseguró que, mientras había personas caídas y otras con dificultades para respirar, algunos guardias intentaban cerrar las puertas. A su entender, la respuesta del operativo no fue adecuada para la gravedad de la situación.

Newman y Alumni se habían enfrentado por la primera semifinal del Urba Top 14 en el Club Atlético San Isidro Pablo Elias

Además, reconstruyó una secuencia que, según su testimonio, incluyó al menos dos avalanchas. Después de la primera, explicó, se cerraron los accesos y volvió a acumularse gente en la entrada. Poco después se produjo un segundo episodio. “Dejaron que pasara dos veces lo mismo”, cuestionó.

Los testimonios de otros asistentes

Una de las jóvenes que estuvo presente durante los incidentes relató a LA NACION, bajo reserva de identidad, que llegó al club alrededor de las 2.30 junto con dos amigas. Las tres tenían entradas compradas. “Había muchísima gente haciendo fila, pero veíamos que avanzaba. Una vez que quedamos junto a las vallas, la gente empezó a empujar cada vez más”, recordó. Según su testimonio, vivió dos avalanchas. En la primera cayó al suelo junto con las vallas y otras personas terminaron encima de ella. “Después, cuando abrieron el portón, vi a varias mujeres caer al piso y a personas que, en medio de la desesperación por ingresar, pasaban por encima de ellas en lugar de detenerse para ayudarlas”, describió.

La joven sufrió golpes y moretones en las piernas y cuestionó la cantidad de personal de seguridad disponible. Finalmente, logró ingresar al festejo alrededor de las 3.30, pero se retiró apenas una hora después.

Otra de las asistentes, que también habló con LA NACION y prefirió mantener su identidad en reserva, relató que llegó al club junto con dos amigas, con sus entradas adquiridas con anticipación, y se encontró con una multitud concentrada frente al acceso principal. “En un momento la gente empezó a empujar. Yo empecé a los gritos por la desesperación, pidiendo que por favor pararan porque la gente se iba a lastimar”, recordó. Según contó, una de las vallas cayó y lograron apartarse de la multitud, desde donde observaron cómo se abría el portón y varias personas terminaban en el suelo.

Jóvenes intentando saltar las rejas para ingresar al evento

La publicación de Carbone en Tik Tok también reunió comentarios de otros jóvenes que aseguraron haber estado presentes durante los incidentes.

Una usuaria manifestó su preocupación por una joven que, según su relato, debió ser trasladada en ambulancia después de la segunda avalancha. “Yo necesito saber si la que se la llevó la ambulancia (de la segunda avalancha que fue terrible) está bien. La vi que se fue sola y se me paró el corazón”, escribió.

También hubo testimonios de personas que aseguraron haber sufrido lesiones. “Estuve ahí, me lastimé pero la saqué barata, otras no”, comentó otra usuaria, que dio a entender que otras asistentes habían resultado más afectadas.