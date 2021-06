Cuáles son los posibles efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19

Con el objetivo de inmunizar a la población, a medida que avanza la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el país, surgen nuevos interrogantes sobre los síntomas que pueden aparecer tras recibir la vacuna. “La prevención por vacuna supera los riesgos que se pueda tener por efectos secundarios”, advierte Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), a LA NACION.

El experto agrega que existen efectos adversos en todas las vacunas, no solo en las del coronavirus. “Sobre todo en algunas conocidas de nuestro calendario de vacunación, como la de la varicela, rubéola o sarampión”, describe. Sobre el porcentaje de personas que presentan síntomas tras inocularse, Teijeiro sostiene: “Cuando se realizaron los estudios, se determinó que más del 30% puede tener efectos adversos, pero cuando la población general se vacuna masivamente, la estadística se pierde un poco, porque habitualmente, el efecto adverso simple no se declara”.

Todas las vacunas presentan efectos secundarios, no solo las que combaten el coronavirus, aclara el médico infectólogo Ricardo Teijeiro

Si bien no todas las personas responden de la misma forma ante una vacuna, dado que depende de las características de cada organismo, entre los síntomas más comunes, el experto señala inflamación y dolor local, malestar generalizado y decaimiento. “Son transitorios. Es producto del proceso inflamatorio que produce la vacuna, porque se está inyectando algo extraño al organismo y genera un efecto inmunológico”, sintetiza. Teijeiro insiste en la importancia de consultar a un médico siempre que se produzcan efectos adversos mayores.

En caso de no percibir grandes molestias, el infectólogo observa que es posible hacer “vida normal”. En cambio, si se presenta fiebre o decaimiento, recomiendo quedarse en casa.

A su vez, destaca la importancia de la campaña de inoculación contra el coronavirus. “En la relación riesgo/beneficio, es muy importante la vacunación y es la única forma de contener la pandemia. Con una vacunación masiva y rápida para protegernos de variaciones”, completa.

Efectos mayores

“Cuando hay un efecto mayor, hay que verificar que de verdad esté relacionado con la vacuna”, explica Teijeiro en referencia a, por ejemplo, los casos de trombosis que presentaron algunos pacientes luego de ser inoculados. El médico aclara que “hay que tener mucho cuidado en cómo se relaciona la vacuna contra el Covid con la trombosis”, debido a que antes de asegurar o descartar una relación se debe estudiar el caso. “Hubo muy pocos casos de trombosis en comparación con la cantidad de millones de dosis que se aplicaron. Hay que estudiar los efectos adversos para ver si son significativos y si están relacionados con la vacuna”, señala el infectólogo.

Los casos de efectos mayores son muy poco frecuentes Marcelo Aguilar - La Nacion

Teijeiro indica que no hay mayor cantidad de trombosis en los vacunados que en los no vacunados. En este sentido, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó en un comunicado que “la información disponible hasta la fecha indica que el número de tromboembolias en individuos vacunados no es mayor que el observado en la población general”.

Posibles síntomas según la vacuna

En base a las vacunas que se están administrando en el país, estas son los posibles efectos adversos destallados en la página oficial de la campaña de vacunación nacional. Es importante recordar que ante cualquier síntoma posterior a la vacunación, se debe acudir al centro de salud más cercano.

Sputnik V

Los síntomas provocados por la Sputnik V pueden durar entre 24 y 48 horas Shutterstock

Tras recibir la inyección se pueden presentar un síntoma pseudogripal de corta duración de inicio dentro de las 24 a 48 horas (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, cefalea).

Como síntomas menos frecuentes, es posible sentir náuseas, dispepsia y disminución del apetito. Estas reacciones tienen una duración promedio de 24 horas.

Covishield/AstraZeneca

La AstraZeneca puede tener efectos locales -en el brazo tras la inyección- o generales Reuters

Los síntomas más frecuentes pueden ser locales (dolor espontáneo o a la palpación en el sitio de la inyección, hiperemia, hinchazón) y generales (cefalea, fatiga, dolor articular y/o muscular, malestar general, fiebre, escalofríos y náuseas).

De acuerdo a las recomendaciones oficiales, en caso de presentar efectos secundarios, se puede indicar tratamiento sintomático si es necesario: antihistamínicos y/o antitérmicos.

Sinopharm

Los síntomas más habituales luego de recibir la vacuna Sinopharm son fatiga, fiebre transitoria, cefalea, diarrea, tos y disnea Shutterstock

Entre los síntomas locales más frecuentes, está el dolor en el sitio de la inyección. También es frecuente presentar eritema, hiperemia, prurito, edema y/o hinchazón en donde se recibió la inoculación, y en pocos casos se presenta un rash cutáneo.

Asimismo, entre los síntomas generales usuales están la fatiga, fiebre transitoria, cefalea, diarrea, tos, disnea; como poco frecuentes, las náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, somnolencia, mareos, anorexia.

Se recomienda el uso de ibuprofeno o paracetamol ante la aparición de fiebre después de la vacunación.