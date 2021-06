Vacunas contra el Covid para mayores de 45 años: cómo es el empadronamiento para turnos en CABA

El ministerio de Salud porteño informó que ya está abierta la inscripción de turnos para la vacunación contra el coronavirus destinada a adultos mayores de 45 años, que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la sexta etapa del plan de vacunación, a medida que se distribuyen las dosis, se abre el empadronamiento para un nuevo grupo etario, en segmentos que abarcan cinco años y van de mayor a menor.

En esta oportunidad el gobierno porteño amplió el padrón para los mayores de 45 años que manifiesten su voluntad de recibir la vacuna contra el coronavirus. No obstante, continúa abierto el listado para todas aquellas personas contempladas en las instancias anteriores que aún no se hayan anotado.

Tal como sucede desde que se inició el operativo de vacunación en CABA, el sitio oficial ofrece un apartado para la inscripción, completando un formulario con los datos personales del interesado.

Pasos para la inscripción de adultos mayores de 45 años

Ingresar al formulario web de empadronamiento y completar los datos de la persona que requiera la vacunación.

y completar los datos de la persona que requiera la vacunación. Se envía un link a través de un mail, SMS o WhatsApp para que el interesado elija un turno cuando haya disponibilidad de vacunas en la Ciudad.

Revisar las vías de comunicación declaradas en el formulario, y revisar la casilla de Spam o correo no deseado del e-mail.

Las citas serán otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS, de acuerdo al orden de inscripción. Una vez que se los contacte, los interesados podrán seleccionar la fecha, horario y lugar de preferencia. Luego de recibir la vacuna permanecerán media hora en observación.

Se recomienda asistir con 15 minutos de anticipación. Aquellas personas que lo requieran podrán concurrir con un acompañante.

Los centros de vacunación actualmente se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales, acondicionados para ese fin y funcionan de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Las etapas anteriores de vacunación siguen abiertas

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós anunció la nueva franja etaria de empadronamiento en su reporte diario: “Hemos abierto el empadronamiento a toda persona que viva en la ciudad de Buenos Aires y tenga 45 o más años, no importa la condición, el trabajo o su responsabilidad social. No importa que tengan comorbilidades o no la tengan, le ofreceremos un turno para la vacuna”.

Quirós, además, señaló la fecha estimada en que las personas anotadas podrían recibir la primera dosis de la vacuna. “Todavía estamos vacunando a personas de más de 50 años. A lo largo de los últimos días de la semana empezaremos a citar a los turnos a todos los que se empadronen a partir de este momento. Lo único que se necesita es tener el domicilio o vivir en la ciudad de Buenos Aires”, manifestó.

