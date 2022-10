Cuándo es el paro docente en Buenos Aires

escuchar

Las clases en Buenos Aires se suspenderán el lunes 31 de octubre a causa de un paro docente impulsado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) que nuclea a buena parte de las maestras y maestros porteños.

“Luego de que el gobierno de la Ciudad no diera respuestas a ninguna de las exigencias, convocamos a no concurrir el día sábado a trabajar en defensa de la Jornada Laboral Docente y las EMI (Espacio de Mejoramiento Institucional) en servicio, y un paro docente de 24 horas para el día lunes 31 para exigir el fin del hostigamiento a la docencia”, señalaron en un comunicado del gremio.

La medida llega con reclamos para el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña. Desde el sindicato reclaman por una mejora en el presupuesto educativo de la ciudad, así como por “la titularización de todos los docentes interinos y contratados”. También se oponen al traslado de las jornadas de Espacio de Mejoramiento Institucional a los días sábados, una medida que el ejecutivo de la Ciudad decidió para “sumar días de clase”, pero en las bases de la UTE consideran “abusiva”.

Uno por uno, cuáles son los reclamos del gremio docente

En un mensaje que compartieron en redes sociales detallaron cuáles son las exigencias detrás de la protesta:

No a la baja del presupuesto educativo en la Ciudad

Por la titularización de todos los docentes interinos y contratados

En defensa de las capacitaciones en servicio y de los EMI

Porque la jornada laboral es de lunes a viernes

Por el acceso a la salud

Con esta lista de reclamos, el gremio docente se había movilizado a las puertas del Ministerio de Educación porteño ayer y, al no obtener una respuesta oficial, decidieron anunciar un paro educativo para este lunes.

La secretaria general de UTE, Angélica Graciano, se refirió a la medida de protesta, y en su cuenta de Twitter, sentenció: “Contra el hostigamiento a la docencia y en defensa de nuestros derechos, el lunes paramos”. Además, vinculó las últimas medidas educativas de la gestión porteña con la interna de Juntos por el Cambio: “Quieren mostrarse como que disciplinan al sector docente. El sábado no trabajamos, el sábado no nos prestamos para que se muestren duros y le compitan a Patricia Bullrich, el sábado no vamos a ningún lado, nos quedamos donde nos queremos quedar porque el sábado es nuestro”.

Hasta el momento no hubo una respuesta oficial por parte del ejecutivo porteño.

En este contexto de tensión con el sindicato, la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, publicó un tweet esta tarde en el que aludió a una visita que realizó con el alcalde Larreta a una escuela: “Con @horaciorlarreta visitamos la Escuela N.° 21 de jornada completa que inauguramos este año. En 2023, el espacio se sumará a los seis nuevos establecimientos bilingües que creamos y así los estudiantes tendrán durante la tarde materias absolutamente en inglés”.

Aprender Inglés es una herramienta fundamental para que los chicos tengan más oportunidades a lo largo de su vida. Queremos que los alumnos se transformen en profesionales con la capacidad real de construir el camino que elijan. — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) October 27, 2022

De cualquier manera, la decisión del paro por parte de la entidad gremial ya está tomada, por lo que los padres tendrán que pensar alternativas para cuidar a sus hijos mientras los docentes realizan el reclamo por las mejoras presupuestarias y piden la suspensión de los recientes cambios del calendario educativo establecidos por el gobierno porteño, entre otras cosas que llevaron a la huelga.

