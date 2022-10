Después de 21 días de paro: la solución que encontró Santa Fe para acordar con los docentes y recuperar las clases perdidas

ROSARIO.- Después de 21 días de paro , los docentes estatales de Santa Fe, nucleados en Amsafé, decidieron a través de una asamblea aceptar la propuesta de aumento que había ofrecido a principios de setiembre el gobierno de Omar Perotti , que para seducir a los maestros propuso devolver los 11 días de huelga que le habían descontado a los docentes a cambio de que se recuperen los días de clase perdidos.

Tras un extenso conflicto, con 21 días de huelga, el gobierno provincial pareció ganar la pulseada a los maestros, ya que el gremio de Amsafé terminó por aceptar la oferta inicial , que es la misma que habían aceptado antes los sindicatos estatales. El aumento salarial anual será de un 77 por ciento.

En la asamblea provincial votaron 33.128 docentes en toda la provincia. Aceptaron la propuesta 18.222 maestros, mientras que 14.774 la rechazaron. En Rosario, la seccional más poderosa del gremio docente, la propuesta del gobierno fue rechazada por más de la mitad de los afiliados. Empujó a aceptar la oferta salarial la votación de las seccionales de la capital provincial y el centro norte de Santa Fe, que se volcaron por terminar el conflicto.

“La resolución de la asamblea provincial de Amsafé es aceptar la propuesta en disconformidad. Amsafé continúa en estado de asamblea y movilización. Se llevarán adelante distintas acciones para visibilizar los reclamos y exigir mejoras en la propuesta”, sostuvo Rodrigo Alonso, secretario General del gremio de los docentes.

Protesta docente en Rosario en contra del descuento de los días de paro y en reclamo de paritarias

Perotti enfrentó uno de los conflictos más extensos con los docentes en los últimos años. El gobierno de Santa Fe argumentó que la propuesta salarial era una de las mejores del país. El reclamo de los maestros agitó también fuertes recriminaciones de la oposición que pedía que se resolviera el conflicto.

Nueva pulseada

Ahora la nueva pulseada con los maestros estatales se centrará en la contraprestación que pidió el gobierno a cambio de no descontar los días no trabajados. La administración de Perotti propuso que va a devolver el recorte salarial de 11 días no trabajados si los maestros recuperan los días de clase perdidos, por lo que el ciclo lectivo terminaría a fines de diciembre .

“El ciclo lectivo sigue siendo el que estaba planteado en cuanto a la permanencia de los docentes en las escuelas hasta fines de diciembre y la cuestión que se incorpora y que es necesaria para obtener la devolución de los descuentos efectuados por los días no trabajados es la contraprestación del servicio que fue afectado. Por lo tanto, días de clases efectivos serán hasta el 23 de diciembre tal cual lo habíamos propuesto”, señaló la ministra de Educación, Adriana Cantero.

El conflicto podría reanimarse en diciembre, ya que en ese mes se volverán a reunir los gremios con el gobierno para evaluar si el porcentaje de 77 por ciento de incremento no fue sobrepasado por la inflación.