Luego del descanso de este lunes, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín (que si bien fue el pasado 17 de agosto, este año se decidió pasar el asueto), muchos se preguntan cuándo es el próximo feriado 2023 en la Argentina.

Según el calendario oficial de feriados que elabora el Ministerio del Interior, para ver la respuesta no hay que mirar a septiembre, dado que el noveno mes del año no tendrá días de asueto generales. Sin embargo, sí contiene tres días no laborables para la comunidad judía: entre el sábado 16 y el domingo 17 será Rosh Hashaná, el año nuevo judío, y el lunes 25 se celebrará Yom Kipur, más conocido como Día del Perdón. Como establece la legislación nacional, el descanso en los días no laborables debe ser consensuado con el empleador, que puede o no concederlo.

Pero la tendencia cambia al observar octubre, donde espera un fin de semana extralargo de cuatro días en su segunda y tercera semana. El descanso del sábado 14 y el domingo 15 se verá extendido por un puente turístico declarado el viernes 13, y más tarde por el asueto del lunes 16, fecha a la que se trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El contacto de las poblaciones originarias de América con los colonos europeos es recordado con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

¿Qué se celebra el Día del Respecto a la Diversidad Cultural?

Este día histórico se remonta al 12 de octubre de 1492, cuando la expedición europea liderada por Cristóbal Colón encontró al oeste de Europa, tras cruzar el océano Atlántico, la primera isla del nuevo territorio que tiempo después se llamaría América (por Américo Vespucio, otro explorador contemporáneo de Colón). En aquel entonces, los marinos europeos desembarcaron en Guanahani, una de las actuales Islas Bahamas, en lo que durante mucho tiempo se celebró como el Día de la Raza.

En el año 2010, el gobierno de Cristina Kirchner estableció, a través del decreto 1584, que el Día de la Raza pasara a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta forma, tal como indica el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de su página web, se buscó dar un nuevo significado “que respete y sea coherente con lo que dicta la Constitución Nacional, tratados internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales”.

¿Qué feriados quedan este 2023?

Después del 16 de octubre, ya no quedarán feriados trasladables o puentes turísticos en el calendario nacional. Sin embargo, aún quedan tres días de asueto hasta fin de año:

Feriados intransferibles

Lunes 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

Viernes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

Lunes 25 de diciembre (Navidad)

Feriados y días no laborables: ¿cómo se pagan y cuándo son opcionales?

Es importante aclarar que todos los tipos de feriado (inamovibles, trasladables o puentes) gozan de las mismas condiciones, por lo que el asueto es obligatorio, y quienes convoquen a sus empleados en dichas fechas deberán abonarles el doble de la jornada regular, como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto no ocurre con los días no laborables, donde no solo el asueto depende del empleador, sino que, en caso de tener que trabajar durante estas fechas, la paga es la misma de un día cualquiera. Una similitud con los feriados es que, en caso de optar el empleador por implementar el día libre, el jornal será igualmente abonado al trabajador.

