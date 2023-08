escuchar

Si bien este lunes feriado buena parte de la población disfruta el descanso extendido por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, muchos se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina.

La respuesta tiene una buena y una mala noticia. Por un lado, el mes que viene, septiembre, no tiene días de asueto. Sin embargo, sí tiene tres días no laborables para la comunidad judía: entre el sábado 16 y el domingo 1 será Rosh Hashaná, el año nuevo judío, y el lunes 25 se celebrará Yom Kipur, más conocido como Día del Perdón. Como establece la legislación nacional, el régimen de trabajo en los días no laborables debe ser consensuado con el empleador, que puede o no concederlo.

Lo más positivo llega al mirar el calendario oficial de feriados que elabora el Ministerio del Interior, dado que en octubre hay un fin de semana extralargo de cuatro días, el último de su tipo en lo que queda del año 2023. El periodo abarca distintos tipos de feriado: el viernes 13 de octubre fue declarado puente turístico por el Gobierno, y el lunes 16 se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un feriado transferible que se pasó desde el 12, fecha originaria de la efeméride.

El primer contacto documentado entre los pobladores europeos y americanos se celebra con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

¿Qué se celebra el Día del Respecto a la Diversidad Cultural?

Este día histórico se remonta al 12 de octubre de 1492, cuando la expedición europea liderada por Cristóbal Colón encontró al oeste de Europa, tras cruzar el océano Atlántico, la primera isla del nuevo territorio que tiempo después se llamaría América (por Américo Vespucio, otro explorador contemporáneo de Colón). En aquel entonces, los marinos europeos desembarcaron en Guanahani, una de las actuales Islas Bahamas, en lo que durante mucho tiempo se celebró como el Día de la Raza.

En el año 2010, el gobierno de Cristina Kirchner estableció, a través del decreto 1584, que el Día de la Raza pasara a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta forma, tal como indica el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de su página web, se buscó dar un nuevo significado “que respete y sea coherente con lo que dicta la Constitución Nacional, tratados internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales”.

Lo cierto es que se trata de un feriado trasladable que este año se movió al lunes 16 para extender el descanso del sábado y domingo (y en este caso, el viernes) tanto en el ámbito escolar como para la mayoría de los trabajadores. En este sentido, es importante aclarar que todos los tipos de feriado (inamovibles, trasladables o puentes) gozan de las mismas condiciones, por lo que el asueto es obligatorio, y quienes convoquen a sus empleados en dichas fechas deberán abonarles el doble de la jornada regular, como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Qué feriados quedan este 2023?

Después del 16 de octubre, ya no quedarán feriados trasladables o puentes turísticos en el calendario nacional. Sin embargo, aún quedan tres días de asueto hasta fin de año:

Feriados intransferibles

Lunes 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

Viernes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

Lunes 25 de diciembre (Navidad)

LA NACION

Temas Feriado