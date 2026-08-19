Cada año, los fieles de la Virgen de Luján se preparan para realizar la clásica peregrinación hacia el santuario y surge la inquietud de cuándo es la caminata a Luján este 2026.

Miles de fieles forman parte de la peregrinacion a pie a lujan Nicolás Suárez

Cuándo es la caminata a Luján este 2026

Este año se cumple la 52° edición de esta tradición, también conocida como Caminata Juvenil de Luján, que reúne a miles de personas, y se llevará a cabo el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre.

La partida oficial de la imagen de la Virgen será a las 10 horas desde el Santuario de San Cayetano en Liniers, ubicado en Cuzco 150, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Habitualmente, los peregrinos se dirigen hacia la Basílica de Luján para agradecer y pedir bendiciones a la Virgen, y parten desde diferentes puntos del trayecto. La caminata más tradicional consiste en 60 kilómetros desde el inicio hasta el destino en el santuario.

Debido a la exigencia física de la caminata, se suelen preparar en el camino diferentes puestos, tanto sanitarios como de apoyo, para asistir a los peregrinos en forma totalmente gratuita.

La peregrinación completa a Luján es de 60 kilómetros Nicolás Suárez

Recomendaciones para la caminata a Luján

A continuación, las principales recomendaciones que todo peregrino debería tener en cuenta antes de iniciar el camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján:

Preparación física y mental : es aconsejable realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Lo mejor es caminar junto a alguien de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar emprender el trayecto en soledad.

: es aconsejable realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Lo mejor es caminar junto a alguien de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar emprender el trayecto en soledad. La peregrinación es libre y gratuita : no es necesario hacer la peregrinación desde Liniers. Se puede comenzar desde cualquier punto del recorrido y no se requiere inscripción formal. Se destaca la importancia de peregrinar siempre acompañado.

: no es necesario hacer la peregrinación desde Liniers. Se puede comenzar desde cualquier punto del recorrido y no se requiere inscripción formal. Se destaca la importancia de peregrinar siempre acompañado. Ir preparado : es mejor tener pocas pertenencias, imprescindibles y útiles. Se puede llevar una mochila con agua, alimentos livianos (sándwiches, fruta, galletitas), gorro para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. Es recomendable contar con papel higiénico, bolsas para basura y elementos para protegerse de la lluvia si es necesario.

: es mejor tener pocas pertenencias, imprescindibles y útiles. Se puede llevar una mochila con agua, alimentos livianos (sándwiches, fruta, galletitas), gorro para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. Es recomendable contar con papel higiénico, bolsas para basura y elementos para protegerse de la lluvia si es necesario. Indumentaria adecuada : se sugiere usar ropa liviana y suelta, preferentemente de algodón. Evitar estrenar calzado y optar por zapatillas usadas y medias de algodón (llevar de repuesto). Tampoco es una buena idea caminar en sandalias ni con medias de nylon.

Como todos los años, en octubre, se realiza la peregrinación a la Basílica de Lujan Twitter - Archivo

Cuidado de la salud : es necesario descansar bien la noche previa, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Aquellos que tomen medicación deben informarlo a quienes los acompañan. Hay puestos sanitarios gratuitos y voluntarios a lo largo del trayecto para asistir ante cualquier emergencia.

: es necesario descansar bien la noche previa, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Aquellos que tomen medicación deben informarlo a quienes los acompañan. Hay puestos sanitarios gratuitos y voluntarios a lo largo del trayecto para asistir ante cualquier emergencia. Hidratación y limpieza : llevar una botella para recargar en los puestos de hidratación. Se recomienda consumir abundante agua y evitar bebidas alcohólicas. Es fundamental no arrojar residuos y, en caso de ser necesario, llevarlos consigo hasta encontrar contenedores para su descarte.

: llevar una botella para recargar en los puestos de hidratación. Se recomienda consumir abundante agua y evitar bebidas alcohólicas. Es fundamental no arrojar residuos y, en caso de ser necesario, llevarlos consigo hasta encontrar contenedores para su descarte. Seguridad y trayecto : seguir siempre el camino oficial junto a la ruta, sin desviarse ni caminar por las vías del ferrocarril. Utilizar los sanitarios dispuestos en puntos seguros y acompañados.