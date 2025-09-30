Recomendaciones para hacer la caminata de Luján 2025

Este sábado 4 de octubre es la Caminata Juvenil de Luján 2025. Quienes decidan peregrinar, deben tomar en cuenta algunos recaudos para vivir la experiencia de manera segura, cuidada y en comunidad, puesto que es una caminata que implica ciertas exigencias físicas.

Se trata de una peregrinación que reúne a miles de fieles católicos que caminan desde distintos puntos hacia la Basílica de Luján para agradecer y pedir bendiciones a la Virgen de Luján. Este año será la edición 51° y su lema es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, tal como se confirmó en las redes sociales oficiales del evento.

La 51° Peregrinación Juvenil a Luján

La caminata más tradicional consiste en 60 kilómetros que conducen desde el santuario de San Cayetano de Liniers ―ubicado en Cuzco 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)― hasta la Basílica de Luján. La peregrinación comenzará a las 10 desde el santuario porteño. Es una actividad abierta y gratuita, por lo que no es necesario realizar ninguna inscripción para poder caminar, pero se puede asistir junto a la parroquia que se tenga más cerca.

En ese trayecto, la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján será transportada en el marco de la 51° peregrinación juvenil a Luján, como se conoce oficialmente a este acto de fe y devoción. Debido a la exigencia física de la caminata, se suelen preparar en el camino diferentes puestos, tanto sanitarios como de apoyo, para asistir a los peregrinos en forma totalmente gratuita.

Recomendaciones para hacer la caminata de Luján

Los organizadores de la peregrinación compartieron algunas sugerencias para poder caminar todo el trayecto con más comodidad y seguridad. A continuación, algunas recomendaciones para hacer la caminata de Luján:

Preparación física y mental : es aconsejable realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Lo mejor es caminar junto a alguien de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar emprender el trayecto en soledad.

: es aconsejable realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Lo mejor es caminar junto a alguien de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar emprender el trayecto en soledad. La peregrinación es libre y gratuita : no es necesario hacer la peregrinación desde Liniers. Se puede comenzar desde cualquier punto del recorrido y no se requiere inscripción formal. Se destaca la importancia de peregrinar siempre acompañado.

: no es necesario hacer la peregrinación desde Liniers. Se puede comenzar desde cualquier punto del recorrido y no se requiere inscripción formal. Se destaca la importancia de peregrinar siempre acompañado. Ir preparado : es mejor tener pocas pertenencias, imprescindibles y útiles. Se puede llevar una mochila con agua, alimentos livianos (sándwiches, fruta, galletitas), gorro para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. Es recomendable contar con papel higiénico, bolsas para basura y elementos para protegerse de la lluvia si es necesario.

: es mejor tener pocas pertenencias, imprescindibles y útiles. Se puede llevar una mochila con agua, alimentos livianos (sándwiches, fruta, galletitas), gorro para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. Es recomendable contar con papel higiénico, bolsas para basura y elementos para protegerse de la lluvia si es necesario. Indumentaria adecuada : se sugiere usar ropa liviana y suelta, preferentemente de algodón. Evitar estrenar calzado y optar por zapatillas usadas y medias de algodón (llevar de repuesto). Tampoco es una buena idea caminar en sandalias ni con medias de nylon.

Recomendaciones para participar de la peregrinación a Lujan Nicolás Suárez

Cuidado de la salud : es necesario descansar bien la noche previa, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Aquellos que tomen medicación deben informarlo a quienes los acompañan. Hay puestos sanitarios gratuitos y voluntarios a lo largo del trayecto para asistir ante cualquier emergencia.

: es necesario descansar bien la noche previa, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Aquellos que tomen medicación deben informarlo a quienes los acompañan. Hay puestos sanitarios gratuitos y voluntarios a lo largo del trayecto para asistir ante cualquier emergencia. Hidratación y limpieza : llevar una botella para recargar en los puestos de hidratación. Se recomienda consumir abundante agua y evitar bebidas alcohólicas. Es fundamental no arrojar residuos y, en caso de tener residuos, llevarlos consigo hasta encontrar contenedores para su descarte.

: llevar una botella para recargar en los puestos de hidratación. Se recomienda consumir abundante agua y evitar bebidas alcohólicas. Es fundamental no arrojar residuos y, en caso de tener residuos, llevarlos consigo hasta encontrar contenedores para su descarte. Seguridad y trayecto : seguir siempre el camino oficial junto a la ruta, sin desviarse ni caminar por las vías del ferrocarril. Utilizar los sanitarios dispuestos en puntos seguros y acompañados.

: seguir siempre el camino oficial junto a la ruta, sin desviarse ni caminar por las vías del ferrocarril. Utilizar los sanitarios dispuestos en puntos seguros y acompañados. Espacio de encuentro espiritual : la caminata es también un momento propicio para la oración y la meditación. Se pueden llevar velas pequeñas para encender en la medianoche del domingo como símbolo de unión e intención común.

: la caminata es también un momento propicio para la oración y la meditación. Se pueden llevar velas pequeñas para encender en la medianoche del domingo como símbolo de unión e intención común. Tecnología y comunicación : es recomendable llevar el celular con cargador para poder comunicarse en caso de necesidad y organizar el regreso a casa.

Estos tips buscan garantizar que cada peregrino viva la travesía hacia la Casa de la Virgen en un clima de devoción, cuidado y solidaridad, y a su vez preservar la seguridad personal y colectiva.

Los horarios de las misas por la caminata a Luján

En el marco de la caminata, la Basílica de Luján ofrecerá misas en distintos horarios para recibir a los peregrinos tanto el sábado 4 como el domingo 5 de octubre. Algunas serán en el interior de la Basílica, mientras que otras serán en Plaza Gral. Belgrano frente al Santuario por la gran convocación que provoca este evento.

Los horarios de las misas por la caminata a Luján 2025 Peregrinación Juvenil a Luján

A continuación, estos son los horarios de las misas por la caminata a Luján:

Sábado 4 de octubre

A las 7 y 8 las misas se harán en el interior de la Basílica. En tanto, desde las 9.30 se harán en Plaza Gral. Belgrano frente al Santuario en los siguientes horarios: 9.30, 11, 13, 15, 17, 19, 20.30, 22 y 23.30

Domingo 5 de octubre

Las misas en Plaza Gral. Belgrano son a las 1, 2.30, 4, 5.30 y 7. Desde las 9.30, se harán en el interior de la Basílica: 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.