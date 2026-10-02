Peregrinación a Luján 2026 bajo el agua: a qué hora llegan las tormentas fuertes el sábado, 3 de octubre

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján tendrá un escenario meteorológico que exigirá prepararse para varias horas a la intemperie. Para este sábado 3 de octubre se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, además de elevada humedad y cambios de temperatura a lo largo del recorrido.

El período de mayor inestabilidad se concentrará durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, antes del inicio previsto de la caminata desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones continuará durante parte del día, aunque tenderá a disminuir con el avance de las horas.

El recorrido tradicional, de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, también tendrá condiciones particulares durante la noche. Cuando las lluvias pierdan protagonismo, la formación de neblinas y bancos de niebla densos podrá reducir significativamente la visibilidad.

Pronostico del tiempo

A qué hora se esperan las tormentas más intensas

Según Meteored, el modelo meteorológico ECMWF indica una probabilidad de lluvias y tormentas cercana al 90% durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del sábado, con fenómenos de variada intensidad y algunos localmente fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esa será la franja de mayor inestabilidad prevista, aunque el pronóstico no establece una hora exacta de llegada de las tormentas. Además, el informe advierte que podrían producirse modificaciones en la duración del episodio, por lo que será necesario seguir las actualizaciones.

La caminata comenzará cerca de las 10, con condiciones todavía inestables. Para las 9, se esperan temperaturas en torno a los 14°C, abundante nubosidad y una probabilidad del 70% de tormentas dispersas, lluvias y chaparrones.

Hacia el mediodía, el ambiente seguirá húmedo, con cielo nuboso y temperaturas de entre 17 y 19°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 60 y el 70%, mientras que las ráfagas del norte y noreste podrán alcanzar o superar los 30 km/h.

⛈️ Este fin de semana vuelven las tormentas fuertes a varias provincias.

El viernes ya habrá fenómenos importantes y el tiempo seguirá cambiando.



Informe de @MARINA_eltiempo 👇 pic.twitter.com/5L4AOFUTv2 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 2, 2026

Cómo estará el tiempo durante la caminata del sábado

A lo largo del tramo diurno, el pronóstico contempla temperaturas de entre 11 y 19°C, con humedad persistente y viento de componente norte y noreste. La nubosidad será variable, con algunos claros, períodos de lluvia y mejoramientos breves.

Durante la tarde, los peregrinos encontrarán un ambiente templado y muy húmedo. La probabilidad de lluvias débiles e intermitentes disminuirá hasta ubicarse entre el 40 y el 50%, pero no desaparecerá de inmediato.

Hacia el atardecer, previsto para las 19.01, la posibilidad de precipitaciones caerá al 10%. La humedad relativa, en cambio, se mantendrá cerca del 90%, una condición que tendrá especial importancia durante las horas siguientes.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Niebla y ambiente fresco durante la llegada a Luján

Para las 21 del sábado, se esperan temperaturas cercanas a los 15°C. El viento débil y el aumento de la humedad favorecerán la formación de neblinas entre la noche y la madrugada del domingo 4, cuando suele producirse la llegada masiva de peregrinos.

A partir de la medianoche, la temperatura descenderá a alrededor de 11°C, mientras que las mínimas en zonas periurbanas de Luján rondarán los 10°C. El pronóstico prevé un ambiente fresco, sin lluvias, pero con bancos de niebla que podrán reducir drásticamente la visibilidad.

Lluvia en Luján Ricardo Pristupluk

Qué llevar ante el pronóstico de lluvia y humedad

Frente a estas condiciones, el sitio recomienda llevar un piloto liviano con capucha y vestirse con varias capas, para adaptar el abrigo a los distintos momentos del recorrido. También aconseja disponer de ropa seca y una capa exterior impermeable.

El calzado deberá ser cómodo y, en lo posible, antideslizante e impermeable, con medias y calzado de recambio. Para las horas nocturnas, el informe destaca la importancia de contar con capas secas y aislantes, especialmente después de caminar bajo la lluvia.

Entre los elementos sugeridos figuran una botella recargable con agua potable, alimentos para reponer energía, documento, medicación habitual y celular con batería cargada. La recomendación es evitar una mochila demasiado pesada para un trayecto prolongado.