Cuándo es la misa del papa León XIV en Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una de sus celebraciones centrales en la Ciudad de Buenos Aires. El programa oficial combina una misa abierta con una visita social en Claypole y encuentros con trabajadores, líderes religiosos y autoridades.

¿Cuándo y dónde será la misa en Buenos Aires?

La misa está programada para el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El sitio se encuentra en la intersección de las avenidas Sarmiento y Del Libertador, dentro del entorno de los bosques de Palermo.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 por la tarde desde Montevideo. Ese día será recibido en el Aeroparque Jorge Newbery y participará de actividades en Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

El Papa León XIV estará tres días en Argentina (Foto: Instagram @vaticannews.es)

La celebración del lunes será la primera misa que presida en la Argentina durante el viaje. Antes, a las 9.15, visitará al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

¿Cómo participar de la celebración?

La Conferencia Episcopal Argentina habilitó una inscripción gratuita en el portal oficial de la visita. Para el público general, el registro es recomendado y puede realizarse de manera individual o para grupos de hasta 20 personas. Los menores de 16 años deben ser anotados por un adulto.

El sistema pide validar una dirección de correo electrónico. Al finalizar, confirma el registro y sugiere una puerta de ingreso. La organización informó que las misas tienen acceso libre y que el público general no necesitará un código QR, aunque debe respetar los controles de seguridad.

El Papa León XIV tendrá encuentros con los fieles en Córdoba y Buenos Aires (Foto: Instagram @vaticannews.es)

El plazo anunciado para inscribirse vence el 28 de octubre. Las personas con discapacidad tienen cupos reservados y deben completar un circuito específico que incluye validación de documentación y un QR para el sector adaptado.

La agenda del Papa después de la misa

El lunes por la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Luego mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con vísperas junto al Episcopado y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El programa prevé después una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar. Regresará a Buenos Aires y encabezará a las 20.15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

¿Qué conviene tener en cuenta?

La organización todavía puede difundir detalles de accesos, cortes, transporte y objetos permitidos. Quienes asistan deben revisar la agenda oficial, llegar con anticipación y usar la puerta indicada en la confirmación.

Al tratarse de una actividad al aire libre y de gran convocatoria, conviene prever hidratación, protección solar y ropa adecuada. Los elementos admitidos dependerán del operativo de seguridad; no corresponde anticipar reglas que no hayan sido publicadas.

La fecha y el horario surgen del programa oficial difundido el 21 de septiembre. Si existiera un cambio, el portal de la visita y los canales de la Conferencia Episcopal serán la referencia. Las cadenas de mensajes o formularios que pidan dinero deben descartarse porque la inscripción es gratuita.

Los detalles operativos pueden cambiar hasta los días previos. El portal oficial de la visita y los canales de la Conferencia Episcopal son las referencias para confirmar horarios y accesos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.