Cuándo se regalan flores amarillas en septiembre en la Argentina y por qué

El Día de las Flores Amarillas es una fecha que se instaló en la Argentina en los últimos años a partir de las redes sociales.

Se trata de una jornada en que se entregan estas peculiares flores a los seres queridos, con motivo de la llegada de la primavera. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo es.

El 21 de septiembre se dan flores amarillas en la Argentina por la novela Floricienta Freepik

La razón detrás de este fenómeno se encuentra en la canción “Flores amarillas”, parte de la banda sonora de la reconocida novela de Cris Morena, Floricienta. El tema musical precisamente narra el sueño de la infancia de la joven protagonista: recibir flores amarillas. Este detalle, junto con la popularidad que tuvo entre sus seguidores la producción juvenil, se encargó de catapultar la historia a una tendencia masiva en redes sociales.

¿Por qué se celebra el Día de las Flores Amarillas?

No se conoce con exactitud cómo surgió esta efeméride, pero se difundió a través de las redes sociales y cada vez tiene más adeptos. Si bien este color representa la paz, la armonía y la prosperidad, este gesto hace referencia a Floricienta, una serie televisiva juvenil creada en 2004,que mantiene su popularidad en la actualidad.

Este programa argentino que contaba con la producción de Cris Morena cuenta la historia de Florencia Santillán, papel protagonizado por Florencia Bertotti, quien era una alegre y un tanto torpe joven huérfana, que se dedica a la música. Al conocer a una familia en uno de sus eventos, se le ofrece ser niñera de los Fritzenwalden, un grupo de hermanos que también habían perdido a sus padres y vivían en una mansión. Pero la joven deberá soportar las maldades de Delfina (Isabel Macedo), la novia de Federico, y su madre Malala (Graciela Stéfani).

Floricienta con Florencia Bertotti

Fue tal el éxito que tuvo el programa que tuvo una segunda temporada en 2025, en la cual introdujo el personaje del Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya (Fabio Di Tomaso) tras la salida de Gil Navarro de la tira. Como todo final de cuento de hadas, este termina por ser el amor de la vida de Flor y el padre de sus hijos: Federico, Andrés y Margarita.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

Las flores son elementos muy importantes en Floricienta, las cuales representan a su alegre protagonista. Durante la primera temporada, hay una escena en que Flor recibe cientos de ellas por parte Franco, el hermano de Federico Fritzenwalden quien la quería conquistar. Se volvió en una escena emblemática del programa.

Sin embargo, se volvieron particularmente populares a partir de la canción “Flores Amarillas”. Se trata de uno de los hits de la segunda temporada. El videoclip estaba ambientado en la década de 1950 y Flor esperaba que Máximo le entregará sus tan deseadas flores amarillas, un gesto de amor.

Floricienta - Franco Le Manda Flores A Flor

Este acto se convirtió en un hito de la cultura popular y gracias al auge de las redes sociales como TikTok, volvió a tomar relevancia en los últimos años. En esta aplicación, miles de personas protagonizaron sus propios videos con el sonido de este tema de fondo, al mostrar su deseo de obtener este regalo en el Día de la Primavera, dado que en esta fecha se acostumbra obsequiar ramos de flores en el país.