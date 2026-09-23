Cuándo viene el Papa León XIV a Córdoba y el recorrido completo de la visita oficial del Vaticano

El Sumo Pontífice ya tiene su itinerario confirmado para la visita oficial que realizará a la Argentina en los primeros días de noviembre y dada la cargada agenda papal es preciso conocer con exactitud cuándo llega el papa León XIV a Córdoba.

La visita de Su Santidad ocurrirá 35 años después de la llegada de Juan Pablo II en 1987, y ahora cobra relevancia la fecha y actividades que realizará el Papa en la provincia mediterránea.

El papa León XIV llegará a Córdoba en la mañana del martes 10 de noviembre Andrew Medichini - AP

Cuándo viene el papa León XIV a Córdoba

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y extenderá su estadía hasta el miércoles 11 de noviembre. El Papa llegará a la Ciudad de Córdoba el martes 10 de noviembre a las 9 de la mañana, de no mediar demoras en sus actividades o en el vuelo directo.

Tras una hora y media de viaje, el Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Ambrosio Taravella para dar comienzo a las actividades en Córdoba, la única provincia del Interior que visitará en este recorrido.

El cronograma de actividades de la visita del Papa a Córdoba

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Entre las actividades previstas Su Santidad dará una misa en la Escuela de Aviación Militar, ubicada sobre la Avenida Fuerza Aérea, con espacio abierto para los fieles que deseen ver y escuchar las palabras del máximo exponente del catolicismo.

La celebración religiosa está pautada para las 10 horas del martes 10 de noviembre, y es probable que se extienda por más de una hora, dada la convocatoria que se espera para el evento. Posteriormente el Sumo Pontífice tiene su siguiente actividad a las 15 horas, por lo que se estima que entre el mediodía y las primeras horas de la tarde tome un almuerzo y un receso hasta el próximo compromiso oficial.

Luego, el papa León XIV se dirigirá a la Catedral de Córdoba, frente a la Plaza San Martín, donde se espera una asistencia masiva de los creyentes en el centro neurálgico de la Ciudad.

En la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Pontífice se reunirá con los referentes del catolicismo local. Allí, recibirá a obispos, clérigos y agentes pastorales y se espera que les transmita el mensaje que los receptores tendrán como guía para la conducción de la Iglesia en estas latitudes.

El papa León XIV visitará la Catedral de Córdoba Agencia Córdoba Turismo

Este encuentro podrá extenderse por una hora, y luego deberá dirigirse nuevamente al aeropuerto, ubicado a 10 kilómetros del centro de la Ciudad, un traslado que demandará, al menos, media hora.

El vuelo de regreso a Buenos Aires está previsto para la tarde del martes, más precisamente a las 16.55 horas.