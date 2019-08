El cuento del tío: engañaron a una jubilada en San Telmo y le robaron 20 mil dólares Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 11:10

Hace un par de semanas, en el barrio de San Telmo, una jubilada de 73 años fue abordada en la vereda por una mujer que le pidió ayuda y que luego, acompañada por otra y gracias al famoso truco del cuento del tío, entró a su casa para robarle sus ahorros: 20 mil dólares.

La noticia fue confirmada hoy por su hija, Carolina Vignolo, quien en diálogo con el canal de noticias TN contó cómo fueron los hechos."La intercepta una persona en la calle, le muestra un papel y le pide que la ayude para llegar a un lugar. Mi mamá le dice que queda muy lejos, a más de 20 cuadras, y entonces esta persona le asegura: 'Le voy a decir la verdad, tengo un billete que vale mucha plata y mi jefe me lo quiere sacar. Me pegó y me pude escapar'".

Tras esta declaración, Vignolo explicó que la mujer le mostró a su madre un papel de Telekino con todos los números tachados y otro papel que decía: "Atendémela, es mi empleada, dale 50 mil pesos, el resto vamos y vamos. Ella no sabe leer ni escribir".

Ante la confusión, la jubilada creyó que se trataba de una mujer indefensa y se quedó con ella. "Ahí se acerca otra mujer como casualmente y le dice que la va a ayudar y después van a una agencia y mi mamá no entra pero sí esta tercera persona, que dice que sí, que el billete es ganador".

"Mi mamá se cree la historia y la terminan manipulando y la convencen de ir a la casa porque le piden que guarde el billete hasta el otro día. La supuesta ganadora no tenía el DNI y no lo podía cobrar y tampoco se lo quería llevar porque temía que se lo roben", agregó la hija, que continuó con el relato y dijo que su madre, confiada, les dio acceso al hogar pero luego la señora del billete comenzó a mostrarse desconfiada: "Le decía que ella le iba a robar el billete".

Por eso, la anciana mostró que tenía dinero, unos doscientos dólares, que no le iba a robar y ahí las dos ladronas la vieron guardar el dinero y le pidieron que dejase el papel del Telekino en un lugar seguro.

"Entonces la distrajeron, le pidieron agua, comida, empezaron a revisar y encontraron el dinero. Eran 20 mil dólares. Se llevaron todo", aseveró Vignolo, que agregó que la denuncia ya está realizada.

Ahora, las víctimas esperan las grabaciones de las cámaras de seguridad gobierno de la Ciudad para ver si con ello pueden identificar a las dos mujeres que les robaron. "Está todo grabado. Mi madre no se dio cuenta hasta después de que se fueron", concluyó Vignolo.

El hecho se dio a conocer luego de lo ocurrido el lunes pasado por la noche con Oscar Jorge Martínez, quien estaba en su casa del barrio Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, cuando un delincuente que se hizo pasar por su hijo lo llamó por teléfono llorando, fingiendo un secuestro virtual, y le pidió dinero. Al recibir la noticia, Martínez sufrió un infarto y murió.