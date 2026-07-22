“Da mucha bronca”: el relato de los argentinos en España sobre el ensañamiento antes y después de la final del Mundial

“Hay de todo. Hay españoles que te dicen de una manera muy respetuosa: ‘Ganamos, al final se nos dio a nosotros’, pero también hay comentarios muy feos. La sensación general es que en España mucha gente siente más felicidad por el hecho de que los argentinos hayamos perdido que por el hecho de que haya ganado la selección de su país”, sintetiza J.M., una médica argentina de 39 años que reside en Madrid desde hace tres.

Esta oftalmóloga, que pidió resguardar su nombre para evitar tener problemas con sus vecinos y amigos, destaca que tanto ella como muchos argentinos radicados en España vivieron situaciones incómodas en la última semana, en la previa de la final de la Copa del Mundo y también después de que el equipo de Lionel Scaloni perdiera el partido y se consagrara subcampeón.

Hinchas argentinos celebran en Madrid la victoria de la selección ante Inglaterra A. Pérez Meca - EUROPA PRESS DPA

“Una amiga que vive acá me envió una foto del cartel que le pegaron en el ascensor de su edificio, donde alguien escribió con marcador ‘Maldivas Británicas: 0; España: 1’, en burla por las Malvinas. A otra amiga, una compañera del trabajo le dijo: ‘Los argentinos radicados acá deberían hinchar por España, porque en el 2001 muchos vinieron muertos de hambre y acá se les dio todo”, relata J.M.

Este tipo de anécdotas se replicaron en las redes sociales y también en los grupos de WhatsApp de expatriados argentinos en España en los últimos días. Los testimonios son variados, pero muchos destacan burlas y un particular ensañamiento de los españoles contra la selección albiceleste.

“En general, lo que muchos de los madrileños piensan es que su equipo jugó limpio y el nuestro, sucio. Antes del partido insistían en que teníamos comprado el Mundial y que los árbitros nos favorecían. Después de la final, hubo amigos y colegas que me decían que nuestro juego es un poco agresivo y que somos malos perdedores”, cuenta Romina, de 45 años, también médica.

Lo que muchos de los madrileños piensan es que España jugó limpio y la Argentina, sucio Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Ella, oriunda de Ramos Mejía e instalada en Madrid desde hace cinco años, no comparte esa visión. “Creo que lo que pasa es que la Argentina vive el Mundial con mucha más pasión que España. Me llamó la atención que acá no todo el mundo mira los partidos de su selección. Hasta que no llegó a la final, no le dieron mucha bolilla ni hubo la efervescencia que había entre nosotros. Acá es verano, mucha gente está de vacaciones y, de todas formas, muchos madrileños no se levantaban a ver los partidos que se jugaron en nuestra madrugada”, recuerda.

La sensación general de los argentinos radicados en algunas de las principales ciudades de España es que el clima se mantiene tenso. Muchos dicen, incluso, que se sintieron agredidos, no solo por españoles, sino también por la comunidad de migrantes latinos. “Hay un ambiente que se vino gestando durante todo el Mundial, fundado en que a la selección argentina la beneficiaban, y que terminó en los últimos días con el comentario generalizado de que los argentinos somos sucios, que buscamos el conflicto, que no acatamos las reglas, que somos violentos… Los españoles le dicen a eso ‘macarras’, que para nosotros sería ‘busca roña’”, subraya un porteño instalado desde hace cinco años en Madrid, quien prefirió resguardar su identidad.

Los festejos argentinos tras la clasificación a la final en la Plaza Mayor de Madrid. Crédito: Iván Ruiz

En los últimos días, agrega, se cansó de ver y recibir memes y cargadas contra Messi y otras figuras de la selección nacional. “Entre los españoles está instalado este discurso de: ‘Ganamos porque jugamos bien y, además, porque jugamos limpio’. Ellos piensan que el fútbol es como lo juegan ellos y nada más, y les encanta remarcártelo. Da mucha bronca”.

Los expatriados argentinos también buscaron la rivalidad con los españoles. En la medianoche del miércoles pasado, tras la clasificación de la Scaloneta a la final de la Copa del Mundo y la confirmación de que se disputaría con España, unos 3000 migrantes se juntaron a festejar en la Plaza Mayor de Madrid. Tras el clásico “El que no salta es un inglés”, los hinchas divisaron a un grupo de españoles en uno de los históricos balcones de la plaza con una bandera española y, enseguida, los tomaron de punto, cambiando la letra por: “El que no canta es español” y arengando “Tiene miedo, España tiene miedo”.

El odio latinoamericano

Fuera del enfrentamiento con los españoles, que era esperable teniendo en cuenta la rivalidad que deriva de toda final del Mundial, lo que más sorprendió a muchos argentinos radicados en España fue la gran cantidad de comentarios negativos que recibieron en los últimos días provenientes de otros inmigrantes latinoamericanos.

“Tenemos vecinos venezolanos y colombianos que nos gritaron los goles de Egipto contra Argentina como si fueran goles propios. A una amiga, un colombiano que vive acá le dijo en la cara el lunes: ‘Estoy feliz de que perdió la Argentina”, advierte J.M. Destaca que antes del torneo nunca había vivido situaciones similares. “Era común que mis pacientes me dijeran: ‘¿Sos argentina? Ay, Messi, qué alegría’. En el último tiempo, ya no me dicen nada o me tiran algún comentario filoso", detalló.

El fervor en Madrid la noche que Argentina le ganó a Inglaterra y pasó a la final OSCAR DEL POZO - AFP

Romina vivió algo similar con sus propios vecinos. En su barrio, explica, muchos son latinos. “Absolutamente todos querían que la Argentina perdiera”, expresa.

Actualmente, ella y su familia están de vacaciones en el País Vasco. La situación allí es diferente a la de gran parte de España: muchos de los habitantes de esta región no se consideran españoles, por lo que, comenta la médica argentina, al llegar vio más apoyo a la Scaloneta que a la selección española.

En Cataluña, destacan argentinos radicados allí, el clima también es más agradable, dado que muchos de sus habitantes tampoco se consideran españoles y, además, guardan especial cariño por Lionel Messi, que jugó en la primera división del club Barcelona durante 16 años.