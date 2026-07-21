Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, tormentas y vientos para este martes 21 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 21 de julio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, tormentas, frío, vientos y Zonda en 12 provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas rige en Mendoza y San Juan. En esa zona se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta lluvia y nieve mezclada.

El mapa de alertas del SMN para este martes

La alerta amarilla por nevadas rige para Catamarca, La Rioja, Nequén y Salta, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Además, hay probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

Sobre Chaco y Formosa hay una alerta amarilla por tormenta. Allí se prevén lluvias intensas con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de mayor elevación no se descarta la ocurrencia de nieve o de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada. En el caso de Misiones y Corrientes se espera una intensidad incluso mayor, por lo que el aviso se eleva a categoría naranja.

La alerta naranja por vientos rige en las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Dichas áreas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos de la cordillera. En el caso de San Juan y Jujuy, la intensidad será menor, por lo que el aviso es de nivel amarillo.

En este caso, recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo, y evitar encender fuego.

El SMN pronóstico una alerta por frío extremo en tres provincias

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Finalmente, una alerta amarilla por frío extremo afecta a distintas zonas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera un posible “efecto leve a moderado en la salud” y temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

El tiempo en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 10°C y los 14°C. Durante toda la jornada, el cielo se mantendrá completamente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta un 40% durante el mediodía y la noche.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires la jornada tendrá una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado y con esporádicos chaparrones en diferentes puntos del territorio bonaerense.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 7°C en Catamarca; 18°C y 14°C en Chaco; 5°C y -5°C en Chubut; 14°C y 5°C en Córdoba; 18°C y 14°C en Corrientes; 15°C y 10°C en Entre Ríos; 20°C y 15°C en Formosa; 18°C y 7°C en Jujuy; 10°C y 5°C en La Pampa; 15°C y 10°C en La Rioja; y 8°C y 5°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 17°C en Misiones; 6°C y 3°C en Neuquén; 8°C y 2°C en Río Negro; 18°C y 9°C en Salta; 9°C y 7°C en San Juan; 10°C y 2°C en San Luis; -2°C y -10°C en Santa Cruz; 15°C y 10°C en Santa Fe; 17°C y 6°C en Santiago del Estero; 2°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 14°C y 10°C en Tucumán.