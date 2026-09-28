Daniel López Rosetti, cardiólogo: “La soledad no querida enferma, siempre necesitás a alguien”

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti publicó su nuevo libro, titulado Una buena vida, en el cual exploró estrategias para administrar las dimensiones emocional y vinculares de la existencia, entre otras cosas. En diálogo con LA NACION, el especialista subrayó una premisa fundamental sobre la salud humana y la importancia justamente de los vínculos: “La soledad no querida enferma; siempre necesitás a alguien”. Para el autor, el bienestar subjetivo resultó un proceso constructivo y activo, lejos de ser un fenómeno espontáneo.

López Rosetti enfatizó que el ser humano necesita alimentar su propio círculo cercano, aquel que denominó como la carpa chica. Según su visión clínica, la cantidad de amigos no determina la calidad del apoyo emocional, sino la profundidad del vínculo con los confidentes elegidos. Este enfoque guarda relación directa con su práctica en medicina del estrés, donde observó que el aislamiento social sin elección previa afectó negativamente la salud física de sus pacientes, convirtiéndose en un factor de riesgo clínico relevante.

Para Rosetti la cantidad de amigos no determina la calidad del apoyo emocional, sino la profundidad del vínculo con los confidentes elegidos (Fuente: Pexels)

El cardiólogo también analizó la importancia de la escucha activa en las relaciones humanas. Explicó que escuchar no significa juzgar, ni tampoco buscar respuestas automáticas para demostrar saber más que el otro. Según el especialista, esta capacidad de comprender sin intervenir resulta un pilar fundamental para sostener vínculos sanos y evitar el predominio del ego, al cual definió como un obstáculo para la empatía. El ego hipertrofiado, según su criterio, alejó a las personas y dificultó el encuentro genuino con el prójimo.

En cuanto a la gestión de las emociones, el médico aclaró que los sentimientos se construyeron sobre la base de experiencias previas, a diferencia de las emociones básicas que aparecieron de modo súbito ante estímulos. Sostuvo que el autoconocimiento permitió al individuo identificar sus estados internos y aumentar su capacidad para procesarlos. Esta tarea educativa, que él llamó granularidad emocional, ayuda a comprender mejor la escala cromática de los estados anímicos, evitando reacciones desproporcionadas como la ira, definida por él como una locura transitoria.

El médico vinculó sus reflexiones con su trayectoria personal y profesional. Relató cómo el fallecimiento de su padre en un lobby de hotel durante un viaje, sumado a su propia experiencia posterior de estrés crónico, marcaron su camino hacia la especialización en estrés y la enseñanza de reanimación cardiopulmonar. Estas vivencias dolorosas funcionaron como crisoles que forjaron su resiliencia. El autor sostuvo que, si bien el dolor resulta inevitable, el sufrimiento prolongado fue opcional, dependiendo de la capacidad de cada individuo para transformar la experiencia negativa en aprendizaje.

La capacidad de comprender sin intervenir resulta un pilar fundamental para sostener vínculos sanos (Fuente: Pexels)

Finalmente, López Rosetti integró todas estas facetas en un proyecto teatral titulado Recetas para una buena vida. El médico consideró este desafío como un gusto personal, donde combinó fundamentos científicos con el lenguaje del teatro, contando con el respaldo de entidades académicas. De esta manera, el cardiólogo busca transmitir la importancia de ser artífices de nuestro futuro a través de una administración consciente del tiempo, las emociones y, fundamentalmente, de los vínculos afectivos que sostienen nuestra vida diaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base al artículo escrito por Mariángeles López Salon.