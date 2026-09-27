Daniel López Rosetti: “No somos seres racionales que se emocionan, sino seres emocionales que razonan”

El médico Daniel López Rosetti propone un cambio de paradigma sobre el funcionamiento humano al presentar su libro Una buena vida. En diálogo con LA NACION, sostuvo una tesis central que desafía las visiones tradicionales: “No somos seres racionales que se emocionan, sino seres emocionales que razonan”. Bajo esta premisa, el especialista explicó que las emociones básicas como el miedo o la ira nacen de estructuras subcorticales antes de pasar por el filtro de la lógica. Estas respuestas buscan protegernos y conectarnos con el entorno de manera espontánea.

El profesional subrayó que las emociones básicas operan fuera del razonamiento, pero recalcó la posibilidad de educar los sentimientos. A diferencia de las emociones, los sentimientos como el amor o la esperanza se construyen mediante experiencias acumuladas y procesos cognitivos. El desafío radica en administrar estas vivencias, algo que el médico denomina gerenciamiento del futuro. Según Rosetti, las personas suelen gestionar mejor su labor profesional que su propia existencia, un descuido que deriva en problemas de salud física y emocional frecuentes en los pacientes del hospital.

Para el médico, los sentimientos como el amor o la esperanza se construyen mediante experiencias acumuladas (Fuente: Pexels)

La inteligencia emocional aparece como la herramienta clave para desarrollar lo que él llama granularidad. Al identificar matices en los tonos de nuestras sensaciones, cada individuo aumenta su capacidad cromática para entender sus estados internos. Este proceso de autoconocimiento permite evitar reacciones desproporcionadas, como los ataques de ira, a los cuales el cardiólogo define como una locura transitoria que carece de lógica. El entrenamiento mental constante y la reflexión son los pilares para lograr ese equilibrio subjetivo que garantiza una mejor calidad de vida.

El autor también enfatizó en el valor de la escucha activa en las relaciones humanas. Propuso abandonar el ego hipertrofiado para conectar realmente con el otro, dejando de lado la necesidad constante de autovalidación. Escuchar, según su perspectiva clínica, significa comprender sin juzgar y sin imponer experiencias personales.

Según Rosetti, el proceso de autoconocimiento permite evitar reacciones desproporcionadas, como los ataques de ira (Fuente: Pexels)

La trayectoria de López Rosetti influye profundamente en su filosofía, marcada por su experiencia en el hospital y eventos personales como la muerte de su padre. Estos traumas, lejos de paralizarlo, impulsaron su resiliencia y su compromiso con la educación en reanimación cardiopulmonar y medicina del estrés. Hoy, expande su mensaje al teatro con Recetas para una buena vida, una puesta que cuenta con el aval de facultades y sociedades médicas. El médico busca así llevar su enseñanza más allá de los consultorios, siempre fiel a su metodología pedagógica y a la evidencia científica.

El especialista concluyó que la felicidad no ocurre de modo espontáneo, sino que requiere una construcción diaria. Administrar el tiempo, cultivar vínculos sólidos y reconocer las emociones propias forman parte de esa tarea. López Rosetti insistió en buscar espacios de reflexión personal para no ser un mero espectador en la propia agenda de vida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base al artículo escrito por Mariángeles López Salon.