De Juan Pablo II a León XIV: el laico argentino con un singular privilegio junto a dos Papas en Luján

LA PLATA.- A miles de kilómetros de El Vaticano, en el sur del continente americano, José María Raimondo apenas puede creer el privilegio de colaborar con dos Papas.

Cuarenta y cuatro años atrás, en 1982, fue ministro de la eucaristía de Juan Pablo II durante su visita a Luján. Este miércoles estará al servicio de León XIV, en la Misa por la Caridad. Tenía entonces 35 años y ahora tiene 79.

Por si esto fuera poco, a lo largo de su vida Raimondi llegó también a conocer personalmente a Francisco cuando era Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. “Solía verlo cuando venía a la Basílica”, recuerda.

El homenaje al papa Francisco en Luján Rodrigo Néspolo

Entonces, se entretenía con amigos en diálogos casuales y hasta quedó en comer un asado con Bergoglio. La comida nunca se concretó porque el arzobispo fue elegido Papa y, por ende, se instaló a El Vaticano.

Algunos de sus amigos fueron a verlo a Italia. Y Bergoglio se acordaba del asado. “Va a tener que ser en El Vaticano”, le mandó a decir Francisco. No pudo ser.

Nacido en Coronel Suárez, Raimondo se mudó de joven a Luján y aún vive ahí. Ahora, tendrá la oportunidad de ver de cerca a un nuevo sucesor de Pedro. Será en una de las carpas de la eucaristía durante la misa de este miércoles 11 en la Basílica.

La vida de José María siempre estuvo ligada a la fe: exseminarista del Verbo Divino, de Pilar, se inclinó luego por la vida matrimonial abocada al servicio de la Iglesia Católica como laico.

El altar exterior donde León XIV dará misa el miércoles y otros preparativos, días atrás Ricardo Pristupluk

Es por su rol activo que fue convocado en 1982 para ofrecer la comunión durante la visita de Karol Jozef Wojtyla y nuevamente ahora para el evento con Robert Francis Prevost.

Raimondo todavía recuerda aquella ocasión, la sensación de tener el privilegio de colaborar con un Pontífice en su ciudad por adopción. Un suceso tan extraordinario que, pensó, no volvería a repetirse en su vida.

“Juan Pablo II llegó en tren y luego arribó a la Basílica en un auto descapotable. Más tarde se retiró en colectivo, así que lo pudo ver mucha gente de Luján”, rememora.

“Fue muy emotivo. Único. Y pensé que sería irrepetible”, sostiene el hombre que habitualmente asiste en la comunión todos los fines de semana.

Para hacer el trayecto entre la Basílica de Luján y la estación de tren, Juan Pablo II viajó en una unidad de la línea 501 Facebook / El colectivo del Papa

Hoy está listo para un nuevo encuentro con otro Papa. Oficiará de ayudante de León XIV durante la Misa por la Caridad, que tendrá lugar a las 10.

El vínculo de José María con la eucaristía comenzó en 1979, cuando fue nombrado por monseñor Luis Tomé, entonces arzobispo de Mercedes, como ministro extraordinario de la comunión.

“Entregamos a Jesucristo vivo en la comunión. Es importante para el creyente”, sostiene Raimondo.

José María dio la comunión con Juan Pablo II y ahora repetirá la experiencia con León XIV

De bajo perfil, su labor parroquial se desarrolla en la Iglesia San José, una iglesia pequeña situada a pocas cuadras del templo principal.

El párroco de allí, Daniel Guerra, lo convocó para la nueva misión junto a León XIV. Un evento extraordinario que cerrará una serie de encuentros con los sucesores de Pedro, de acuerdo con su ferviente creencia.