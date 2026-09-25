De la desconexión a la videollamada: cómo cambia la vida de escuelas rurales con internet satelital

EL CALAFATE.- Alumnos de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Santa Cruz se encontraron ayer a través de una videoconferencia de la que participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Algunos incluso se animaron a presentarse frente a la cámara. Para todos fue la primera vez que sus escuelas contaban con internet de alta velocidad. Lo que para muchos puede parecer algo habitual, para estas instituciones, en su mayoría aisladas, marcó un nuevo comienzo.

“Fue un momento muy lindo. Lo que más les gustó fue ver a chicos de otras partes del país. Ahora tenemos que googlear para ver si nos podemos volver a contactar”, recordó ante LA NACION Norma Mansilla, directora de la Escuela Provincial Primaria N°50 “Monseñor Juan Cagliero”, que funciona dentro de la guarnición del Ejército de Rospentek, en Santa Cruz, a solo 16 kilómetros de un paso fronterizo con Chile.

A la escuela asisten actualmente 67 alumnos, hijos de militares y de familias que viven en estancias cercanas, además de algunos estudiantes de 28 de Noviembre, la localidad más próxima, situada a 20 kilómetros, donde residen todos los docentes. Se trata de una escuela de jornada completa. No es un establecimiento con albergue, pero debido a las distancias todos comparten allí el almuerzo que llevan desde sus hogares. En inviernos como el pasado, atravesados por fuertes tormentas de nieve, llegar hasta la escuela suele convertirse en un desafío.

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello durante la videoconferencia con los estudiantes de cinco escuelas Argentina.gob.ar

La iniciativa del Ministerio de Capital Humano junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tiene como objetivo “reducir la brecha digital y mejorar las condiciones de aprendizaje, el acceso a la información y las oportunidades de desarrollo en comunidades educativas que históricamente han estado desatendidas o se encuentran geográficamente aisladas”, informaron desde la cartera que conduce Pettovello.

Sobre los cambios que traerá la conexión, la directora aseguró que será un antes y un después. “Esto nos va a facilitar muchísimo los aprendizajes”, afirmó. Si bien aclaró que la mayoría de los alumnos tiene acceso a tecnología en sus hogares, hasta ahora la escuela no contaba con conectividad. Disponen de un gabinete de informática, pero las computadoras no tenían acceso a internet ni posibilidad de conectarse en red.

El proyecto se desarrolló mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. De acuerdo con la información oficial, Starlink aportará 6000 kits completos de conectividad satelital, incluidos equipos, accesorios, logística y dos años de servicio de internet prioritario, lo que representa una inversión cercana a los US$10 millones.

Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por Enacom, aportará alrededor de US$12 millones para financiar el tercer año de servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red.

Norma Mansilla, directora de la Escuela Provincial Primaria N° 50 "Monseñor Juan Cagliero", Rospentek, Santa Cruz Captura de pantalla

“Ahora todos los alumnos podrán explorar al mismo tiempo un mismo programa, podrán trabajar en red sobre nuevos temas y abordar la tecnología desde una perspectiva pedagógica, a través de distintos proyectos”, explicó Mansilla, directora desde el año pasado, aunque docente de la institución desde 2011.

La videollamada que reunió cinco escuelas del país Argentina.Gob.Ar

La escuela fue fundada en 1983 por la necesidad de las familias militares destinadas a la base más austral del Ejército. Por ese motivo funciona dentro del predio militar, aunque depende del sistema educativo provincial. En pocas ocasiones los alumnos logran completar allí todo el ciclo primario, ya que las familias suelen ser trasladadas antes de finalizarlo.

La escuela está situada a 20 kilómetros de 28 de Noviembre y, hasta ahora, la conectividad era uno de sus mayores problemas. “La conexión estaba complicada porque no hay fibra óptica que llegue hasta acá y no tenemos acceso. Además, las vías telefónicas quedaron obsoletas”, explicó Mansilla. Los docentes utilizaban sus propios teléfonos celulares y, para resolver cuestiones administrativas, incluso habían adquirido entre varios una antena. Cuando necesitaban proyectar algún contenido, debían descargarlo previamente y llevarlo a la escuela.

El programa permitirá que estudiantes y docentes de escuelas rurales o alejadas de los centros urbanos, que actualmente no cuentan con conexión a internet o tienen una conectividad deficiente, puedan acceder a herramientas digitales y contenidos educativos.

La implementación del plan se coordinó entre la Secretaría de Educación, las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar cada establecimiento educativo que será incorporado al programa.

La iniciativa fue anunciada a fines de julio por el vocero presidencial Adrián Ravier. El viernes pasado se instaló la antena con técnicos y personal del Consejo Provincial de Educación, que verificaron el correcto funcionamiento del servicio. El lunes la escuela ya estaba conectada.

Escuela 31 "Gabriela Mistral" de Entre Ríos

Las instituciones que participaron de la videoconferencia, además de la escuela santacruceña, fueron la Escuela de Educación Primaria N° 529 de Tres Isletas (Chaco), la Escuela Primaria N° 31 “Gabriela Mistral” (Entre Ríos), la Escuela N° 126 “Miguel de Azcuénaga” (Santa Fe) y la Escuela N° 234 “Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino” (Tucumán).

De la reunión virtual participaron, además de Pettovello y los alumnos de las cinco escuelas, el interventor de Enacom, Juan Martín Ozores; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y Juan Vélez, representante de Starlink desde España.