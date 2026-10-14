De la sequía a las inundaciones: crece la alarma en Mendoza por el Súper Niño, que ya dejó evacuados y desbordes

MENDOZA.- Megaobras viales iniciadas sin que estuvieran terminadas las obras necesarias para ponerlas en marcha. Trabajos de limpieza y mantenimiento de cauces que quedaron a mitad de camino. Falta de coordinación para evitar obstrucciones impensadas en los canales de riego. Así se vive por estas horas el impacto de las primeras y moderadas precipitaciones en Mendoza, mientras crece la expectativa por la llegada del fenómeno climático extremo Súper Niño, que, según las proyecciones, traerá tormentas convectivas, lluvias intensas y vientos fuertes en las próximas semanas y meses, a medida que aumenten las temperaturas.

Las imágenes de las últimas horas son contundentes en distintos puntos de la provincia: calles y viviendas anegadas, canales de riego obstruidos, familias evacuadas, autos afectados, desbordes cloacales, accidentes de tránsito, micros y camiones atrapados en pozos, además de importantes vías de acceso, aún en obra, cubiertas de agua y barro, lo que provocó complicaciones en la circulación.

La situación adquiere una dimensión particular en Mendoza porque ocurre después de más de una década marcada por la crisis hídrica. La provincia arrastra desde 2010 un persistente ciclo de sequía, con una fuerte reducción de las nevadas en la cordillera, menor disponibilidad de agua para consumo y riego y reiteradas declaraciones de emergencia hídrica. Ahora, el temor es que ese escenario cambie abruptamente y que una infraestructura adaptada durante años para administrar la escasez deba responder a lluvias intensas y crecidas repentinas.

Uno de los casos más visibles se registró en el Acceso Este, sobre la ruta 7, a la altura de Maipú, donde las calles colectoras no fueron pavimentadas a tiempo. La situación derivó en un cruce de acusaciones entre el municipio y el Gobierno provincial. También se registraron barrios inundados como consecuencia de compuertas trabadas en las hijuelas y de la falta de coordinación entre los inspectores de cauces.

Este escenario genera preocupación entre los mendocinos, que reclaman una mayor presencia del Estado para afrontar en mejores condiciones lo que pueda ocurrir durante los próximos meses. Desde el Gobierno provincial señalaron a LA NACION que se trabaja diariamente para responder a las necesidades en las distintas zonas de la provincia y reiteraron el pedido a la población para que evite arrojar basura en los cauces, aunque reconocieron demoras y falencias de infraestructura.

“Hay infraestructura que mitiga, pero el fenómeno viene. Se vio lo que pasó con las tormentas: cae mucha agua en poco tiempo y no toda la infraestructura está preparada”, sostuvo Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza. El funcionario aseguró que existe un trabajo coordinado con los municipios, incluso mediante un sistema de alertas tempranas. Además, consideró necesario declarar por ley la emergencia climática en la provincia durante 180 días, especialmente para agilizar contrataciones de urgencia y obras hidráulicas.

Por sus características topográficas y por el crecimiento desordenado en algunos sectores, Mendoza presenta zonas más vulnerables frente a eventos climáticos extremos y riesgos aluvionales. Entre los puntos considerados más sensibles aparecen el piedemonte de Luján de Cuyo y Las Heras, donde se produjo una fuerte expansión urbanística, el área metropolitana, la zona baja del este del Gran Mendoza y los sectores próximos a los ríos Diamante y Atuel, en el sur provincial, particularmente en San Rafael.

Desde la oposición, en tanto, reclaman acelerar las acciones y dejar de trasladar responsabilidades de un organismo a otro.

“Todos se pasan la pelota y dicen que las respuestas corresponden a otro. Hay una importante falta de liderazgo para dar respuestas. Todos se pelean para ver quién no tiene la culpa. Es una vergüenza”, expresó Lucas Ilardo, diputado provincial del peronismo.

Los especialistas advierten que el impacto del fenómeno climático será aún mayor antes de fin de año, cuando aumenten las temperaturas, por lo que consideran clave las tareas preventivas que se realicen durante los próximos días.

“El impacto más grande se va a ver cuando haga más calor, en diciembre y enero, con lluvias por encima del promedio. Hay que estar muy prevenidos y muy preparados”, señalaron desde el Instituto Nacional del Agua (Ina).

De acuerdo con las últimas proyecciones meteorológicas contempladas por la provincia para la temporada primavera-verano 2026-2027, existe una altísima probabilidad de que se configure un escenario de Súper Niño, con un pico proyectado de 2,5°C por encima del promedio. El escenario central, en tanto, contempla un fenómeno de El Niño fuerte, con una anomalía estimada de 1,8°C. Según esas previsiones, el período de mayor incidencia se registraría durante diciembre.