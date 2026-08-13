De Nueva Pompeya al Aeroparque: 55 paradores en obra y una fecha clave para la inauguración de la T1 del TramBus

La construcción de la primera línea del TramBus entra en los últimos meses de obra. La T1, que unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque, tiene actualmente 55 paradores en ejecución y otros 15 ya terminados. El cronograma oficial prevé completar los 71 paradores en noviembre, en coincidencia con la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público eléctrico.

La cifra muestra un avance respecto de la última actualización oficial. El 21 de julio, el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, había informado que había 52 paradores en ejecución. El lunes volvió a referirse al proyecto y mostró los trabajos que se realizan sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. “Cada vez falta menos para que la T1 del TramBus esté en funcionamiento conectando el Aeroparque con Nueva Pompeya”, señaló.

Según la información oficial a la que accedió LA NACION, de los 55 paradores en los que se trabaja en simultáneo, seis son “icónicos”, 31 laterales y 18 centrales. Otros 15 ya están finalizados. Las obras tendrán distintas fechas de terminación entre agosto y noviembre y, a medida que concluya cada intervención, el tramo correspondiente será liberado al tránsito sin esperar a que finalice el conjunto. La previsión es que todos estén terminados en noviembre.

El proyecto contempla un total de 71 paradores a lo largo de la traza: 35 estarán sobre la vereda y otros 36 se ubicarán en el centro de la calzada, al estilo del Metrobus, con carriles exclusivos de circulación. Dentro del total habrá 11 considerados “icónicos”, situados en puntos de alta demanda y de combinación con otros medios de transporte.

Dos de ellos estarán en el Aeroparque, uno en partidas y otro en arribos; otros dos, sobre la avenida Intendente Bullrich a ambos lados de Santa Fe; dos, sobre Juan B. Justo a la altura de Corrientes; uno, en José María Moreno y Rivadavia; tres pares de ubicaciones se distribuyen sobre distintos sectores de la avenida La Plata, y otro estará en Almafuerte, entre Los Patos y Achala-Chutro. Según el proyecto, esos puntos incorporarán además guarderías para bicicletas, lockers para logística y estaciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos.

Actualmente, en la prueba piloto, la T1 circula por la traza que tiene el Metrobus Juan B. Justo entre Liniers y el Aeroparque Valeria Rotman

La T1 tendrá un recorrido de alrededor de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y el Aeroparque, con paradas separadas, en promedio, por 500 metros. Atravesará Nueva Pompeya, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Boedo, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. El presupuesto informado por la Ciudad ronda los US$61 millones e incluye la infraestructura, la señalización, el material rodante y los cargadores.

Actualmente, en la prueba piloto, la T1 circula por la traza que tiene el Metrobus Juan B. Justo entre Liniers y el Aeroparque. Una vez en funcionamiento pleno, la previsión oficial es que sea utilizado por unas 50.000 personas por día. En hora pico tendrá una frecuencia estimada de un servicio cada cuatro minutos y habrá 50 vehículos en servicio. También se proyecta una reducción del 40% en el tiempo necesario para completar el recorrido.

Hacer hoy en transporte público el trayecto completo que cubrirá el TramBus demanda, según las estimaciones de la Ciudad, aproximadamente una hora y 40 minutos. Con la T1 en funcionamiento, el gobierno porteño calcula que se podrá realizar en una hora y cinco minutos. El boleto estará integrado con el subte.

La conexión con la red existente es uno de los puntos centrales del trazado. La T1 permitirá combinar con las cinco líneas de subte A, B, D, E y H y tendrá conexiones o cercanía con distintas estaciones ferroviarias de las líneas Sarmiento, San Martín y Mitre. También se vinculará con corredores de Metrobus.

Los vehículos serán fabricados en la Argentina y circularán por carriles exclusivos y preferenciales. En las principales intersecciones habrá semáforos inteligentes para darles prioridad de paso. Las unidades serán 100% eléctricas y tendrán una autonomía mínima de 270 kilómetros.

Cada vez falta menos para que la T1 del TramBus esté en funcionamiento conectando el Aeroparque con Nueva Pompeya. Así estamos ejecutando los primeros 52 paradores en ejecución y así avanzan los de Av. Costanera Rafael Obligado para este nuevo sistema de transporte público 100%… https://t.co/LKimxBttNt pic.twitter.com/tXCHbdDBNz — Pablo Bereciartua (@pberecia) August 11, 2026

La flota combinará vehículos de aproximadamente 12 metros de largo, con capacidad para más de 70 pasajeros, y articulados de unos 18 metros, para 120 personas. Tendrán piso bajo, suspensión neumática, rampas, espacios para personas con movilidad reducida y aire acondicionado. También estarán equipados con WiFi, enchufes USB, GPS, cámaras e información audiovisual para los pasajeros. El sistema incluirá dispositivos de monitoreo de la conducción y asistencia para detectar, entre otros riesgos, colisiones frontales, cruces de peatones y puntos ciegos.

De Pompeya al Aeroparque: por dónde pasará

La cabecera sur estará en el Centro de Trasbordo de la avenida Sáenz, en Nueva Pompeya. Hacia el norte, el TramBus avanzará por Sáenz, Almafuerte, Diógenes Taborda, Caseros y La Plata. En esa primera parte del recorrido pasará por la estación Hospitales, cabecera de la línea H, y tendrá vinculación con el Metrobus del Sur.

Desde allí seguirá por la avenida La Plata y atravesará sectores de Parque Chacabuco, Boedo, Almagro y Caballito. En ese tramo tendrá conexión con la estación Avenida La Plata de la línea E.

En Caballito, el recorrido se dividirá según el sentido. Hacia el norte continuará por Rivadavia, Acoyte y Ángel Gallardo; hacia el sur lo hará por Honorio Pueyrredón, Neuquén, Acoyte, José María Moreno y Formosa. En ese sector permitirá conectar con las estaciones Acoyte y Río de Janeiro de la línea A y tendrá cercanía con la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento.

En Villa Crespo circulará por Honorio Pueyrredón hasta llegar al corredor de Juan B. Justo, por donde continuará hacia Palermo. Allí tendrá cercanía con la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín y con Dorrego, de la línea B.

Más adelante seguirá por Intendente Bullrich, donde conectará con el Centro de Trasbordo Pacífico, la estación Palermo de la línea D y la estación homónima del ferrocarril San Martín. También pasará cerca de la estación Tres de Febrero del Mitre. Después continuará por Dorrego, la autopista Illia y Sarmiento en sentido norte, mientras que hacia el sur utilizará Sarmiento, Figueroa Alcorta y Dorrego.

Los dos sentidos volverán a encontrarse sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, donde actualmente se realizan parte de los trabajos mostrados por Bereciartua. Desde allí, la T1 continuará hasta el aeroparque Jorge Newbery, donde estará ubicada la cabecera norte.