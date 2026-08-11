Hoy se celebra a Santa Clara de Asís: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de Santa Clara de Asís se celebra cada 11 de agosto en honor a quien fue una de las fundadoras de la Orden de las Hermanas Pobres. Es conocida por su labor y devoción católica que la llevó a impulsar a las “clarisas”. Con una cercana amistad a San Francisco de Asís, a pesar de vivir adversidades nunca abandonó su fe. Actualmente se la venera como la defensora de los más vulnerables, patrona de la televisión y las comunicaciones.

La oración para rezarle a Santa Clara Guadalupe Pardo - AP

La historia de Santa Clara de Asís

Chiara Scifi nació el 16 de julio de 1194 en Asís, un municipio ubicado en la región de Umbría, Italia. Su familia pertenecía a la nobleza, por lo que logró conocer a Francisco de Asís, años antes de que sea declarado santo. Fue gracias a esta cercanía que se interesó por la fe, dedicando horas al rezo cada día.

Santa Clara mostró una clara vocación de servicio desde joven. Se preocupaba por quienes necesitaban ayuda o se encontraban en momentos de vulnerabilidad. Se dedicó al cuidado, las tareas domésticas y la crianza de sus hermanos más pequeños. Tras presenciar la prédica de la Cuaresma de de San Francisco en la iglesia de San Giorgio, decidió vivir según el Evangelio a partir de sus 18 años.

Uno de los momentos más importantes de su vida se dio durante la noche del Domingo de Ramos de 1212, cuando decidió abandonar todas sus posesiones. Clara renunció a sus bienes materiales “por amor hacia el santísimo y amadísimo Niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre”. Seguido de esto, se trasladó al Cristo ubicado en el Monasterio de San Damián.

Cuál es la oración para rezarle a Santa Clara de Asís ACI Prensa

Fue en este sitio donde se unió a la Orden de los Hermanos Menores. Uno de sus primeros actos de fe fue pedirle a Francisco que le cortara su cabello, como un símbolo de despojo. Existen varios sucesos milagrosos asociados a su figura. El más recordado fue cuando su monasterio carecía de comida y tras rezar un padre nuestro, el pan se multiplicó. Otro se dio cuando durante el día de la Solemnidad de la Natividad de Cristo, a pesar de encontrarse gravemente enferma, Clara se transportó milagrosamente desde su cama a la iglesia de San Francisco.

Santa Clara de Asís pasó los últimos 27 años de su vida enferma. Recibió la visita del Papa Inocencio IV en dos ocasiones, quien le otorgó su bendición. Falleció el 11 de agosto de 1253, acompañada por sus hermanas y frailes del monasterio. Fue en 1958, cuando el Papa Pío XII la declaró Santa Clara Patrona de la Televisión.

Oración de Santa Clara de Asís para pedir su ayuda TIZIANA FABI - AFP

Oración de Santa Clara de Asís para pedir su ayuda

Gloriosísima virgen

y dignísima madre santa Clara de Asís,

espejo clarísimo de santidad y pureza,

base firme de la más viva fe,

llamarada de perfecta claridad

y erario riquísimo de todas las virtudes.

Por todos estos favores con que

el Divino Esposo os colmó,

y por la especial prerrogativa

de haber hecho a vuestra alma

trono de su infinita grandeza,

alcánzanos de tu inmensa piedad,

que limpie nuestras almas

de las manchas y de las culpas,

y, destituidas de todo efecto terreno,

sean templo digno de su morada.

También te suplicamos por la paz

y tranquilidad de la Iglesia,

para que se conserve siempre en la unidad de fe,

de la santidad y de las costumbres,

que la hacen incontrastable

a los esfuerzos de sus enemigos.

Y si fuese para mayor gloria de Dios

y bien espiritual mío

concededme, os ruego

cuanto pido en esta oración,

y el favor especial que tanto necesito:

(hacer la petición).

Apiadaros de mi y conseguidme

rápida y favorable solución

a esta urgente y apremiante solicitud,

que agobia y entristece mi corazón.

Vos, como Madre y protectora,

no me abandonéis en este difícil trance,

presentad mis deseos ante el Trono de Dios,

pues yo confío en la bondad infinita,

que por vuestros méritos alcanzaré,

para mayor honra y gloria

de Nuestro Señor,

que vive y reina por los siglos de los siglos,

Amén.