De predio cerrado a espacio público: así será el Parque Teniente Estévez, el proyecto que busca transformar tres manzanas de San Isidro

Las obras para la creación del Parque Teniente Estévez, en San Isidro, volvieron a ponerse en marcha en marzo y avanzan sobre distintos frentes con la expectativa de que el espacio pueda quedar habilitado durante este año para el uso de los vecinos de Boulogne. El proyecto contempla la incorporación de tres manzanas de acceso público en una zona que hasta ahora permanecía cerrada y suma, además, una serie de intervenciones complementarias vinculadas a la circulación, el drenaje pluvial y la infraestructura urbana.

El futuro parque ocupará una superficie de 11.500 metros cuadrados y se extenderá entre la avenida Rolón y las calles internas del barrio. La iniciativa prevé la construcción de senderos peatonales, áreas de descanso, espacios recreativos para niños, sectores destinados a la actividad física y nuevo equipamiento urbano.

San Isidro: el terreno en transformación que será un nuevo parque urbano de 11.500 metros cuadrados con senderos y espacios recreativos

A casi tres meses de la reanudación de los trabajos, el grado de avance varía según cada sector del predio. La manzana situada más cerca de la calle Serrano es la que presenta el estado más avanzado de ejecución. Allí gran parte de las tareas principales ya fueron realizadas y solo restan obras vinculadas a los caminos internos y a la instalación de mobiliario, entre ellos bancos, cestos y una cancha de bochas.

En el sector central del parque se concentrará la propuesta recreativa para los más chicos. En las próximas semanas está prevista la colocación del contrapiso y de superficies amortiguantes destinadas a acompañar la instalación de los juegos. También se incorporará un área de arena y se realizarán movimientos de suelo para conformar pequeñas elevaciones cubiertas de césped.

La tercera manzana representa la última etapa del proyecto. Para completar la integración de ese sector será necesario demoler un muro existente y retirar el cerco perimetral que actualmente limita con la avenida Rolón. Una vez concluidos esos trabajos, el parque quedará conformado como un único espacio continuo.

El proyecto combina la creación de un espacio verde con intervenciones destinadas a mejorar la circulación y el escurrimiento pluvial

Más allá de las tareas desarrolladas dentro del predio, la intervención incluye modificaciones en el entorno inmediato. Una de ellas fue la apertura de una nueva traza vial paralela a Ipiranga. Aún resta extender las calles Malabia y Gascón para completar el esquema de circulación previsto alrededor del futuro parque.

La reconfiguración de la red vial forma parte de un conjunto de trabajos destinados a adaptar la infraestructura urbana a la incorporación del nuevo espacio público. En ese contexto, una vez finalizadas las nuevas calzadas se avanzará con la construcción de cruces peatonales elevados frente al predio. Según el proyecto, estas estructuras estarán realizadas mediante adoquines de hormigón intertrabados.

Las obras también incluyeron una intervención hidráulica considerada clave para el funcionamiento del área. Los trabajos contemplaron la pavimentación de la calle Darregueira entre Ipiranga y Alcorta y la ejecución de obras destinadas a mejorar el drenaje pluvial.

Vista aérea del predio donde avanza la obra del Parque Teniente Estévez

La conexión del sector con un conducto principal permitirá canalizar el agua hacia una infraestructura de mayor capacidad. De acuerdo con las características de la obra, esta modificación apunta a evitar la sobrecarga de cañerías secundarias y mejorar la respuesta del sistema durante episodios de lluvias intensas.

Mientras tanto, continúan las tareas vinculadas a la iluminación del predio. Operarios trabajan actualmente en la instalación de luminarias y en la preparación de los distintos sectores donde se colocará el equipamiento urbano previsto para la etapa final de la obra.

El proyecto contempla la incorporación de mesas, bancos, postas aeróbicas, cestos para residuos y cartelería. A eso se sumarán nuevas veredas, senderos internos y un corredor destinado a caminatas y actividad física. También está prevista la plantación de nuevos árboles y la conservación de ejemplares ya existentes dentro del terreno.