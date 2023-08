escuchar

El Mundial del Alfajor 2023 tuvo lugar el fin de semana largo de agosto y, en lo que fue la segunda edición de esta competencia, se consagró una versión triple que todavía no está a la venta en los kioscos, pero —por su repercusión— se estima que paulatinamente se comercialice en otros lugares del país, fuera de Campana: su ciudad de origen.

El ganador del Campeonato Mundial del Alfajor en 2023 es de la marca Quiero y está hecho de dulce de leche, con ganache de maní y chocolate semi amargo. Se trata de un alfajor triple que se destacó entre el jurado conformado por chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial, influencers de alfajores y periodistas. Todos los miembros del panel, que evaluaron los distintos productos, lo hicieron mediante la técnica de cata a ciegas para garantizar la transparencia de la competencia, que se extendió del 19 al 21 de agosto.

En el evento, que se desarrolló en La Rural, participaron más de 70 expositores y se premiaron diferentes categorías, como alfajor negro, blanco, con dulce de leche, de fruta y de maicena. Además, se analizó en detalle la consistencia de la galleta, la textura, el aroma y el glaseado de cada producto, en su versión simple y triple.

Por otro lado, se evaluó si el alfajor fue elaborado por una pyme, de manera industrial, o si se trató de un producto de autor. Del mismo modo, se consideró su packaging, la confitería que lo ofrece al público, y si era un alfajor tradicional o exótico.

También hubo una categoría que premió a los alfajores saludables, y otras en las que participaron el alfajor negro, el blanco y el de dulce de leche.

Cuál es el Mejor Alfajor del Mundo 2023

El alfajor triple marca Quiero, de dulce de leche, ganache de maní y chocolate semi amargo, resultó ganador de la competencia que reúne distintas variables de uno de los productos más vendidos en el país. El alfajor que se consagró este año proviene del partido de Campana, provincia de Buenos Aires, y fue creado por el matrimonio que conforman Yanina Acosta y Maximiliano Santos.

“Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento”, contaron los creadores del alfajor ganador a la agencia Télam.

Y agregaron: “Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes. Este alfajor no está en los kioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos. Para poder competir, debimos enviar muestras una semana antes. Veremos qué pasa a partir de ahora”.

En el Campeonato Mundial del Alfajor compitieron distintas versiones

Quiénes fueron los premiados en el Campeonato Mundial del Alfajor 2023

El evento otorgó premios para los alfajores más destacados en una trilogía de oro, plata y bronce para las distintas categorías en que se dividió la competencia. A continuación, el listado de los ganadores:

Alfajor Triple

Oro: Quiero - Alfajor triple de dulce de leche, ganache de maní y chocolate semi amargo

Plata: El&mar -Alfajor triple de dulce de leche y chocolate

Bronce: Los Retamos - Alfajor triple relleno de crema de chocolate y dulce de leche

Alfajor Simple

Oro: Señor Alfajor - Alfajor de nutella con crocante

Plata: Alfajores del Uruguay - Alfajor de maracuya y chocolate blanco

Bronce: Don Barcelo - Alfajor de dulce de leche y baño de repostería semi amargo

Confitería

Oro: Alfajores del Uruguay - Alfajor de dulce de leche y chocolate

Plata: Dulce Ines - Alfajor de pistacho, frambuesa y chocolate blanco

Bronce: La Aldea - Alfajor de dulce de leche con chocolate semiamargo

Alfajor de Maicena

Oro: Gennaros - Alfajor de maicena relleno de dulce de leche, caramelo y coco

Plata: La Aldea - Alfajor de maicena con extra dulce de leche

Bronce: El Arequero - Alfajor de maicena sin tacc

Alfajor Saludable

Oro: Alfajores del Uruguay - Alfajor vegano, tapas de coco, relleno de frutos rojos

Plata: Sol de invierno - Alfajor sin tacc con dulce de leche y semi amargo

Bronce: Meltaim - Alfajor integral apto vegano relleno de marroc

Alfajor Negro

Oro: Tpuales - Alfajor de dulce de leche y chocolate negro

Plata: 1823 - Alfajor de dulce de leche y chocolate negro

Bronce: Nurko - Alfajor de dulce de leche y chocolate negro

Alfajor Blanco

Oro: Arrabal alfajor dulce de leche y chocolate blanco

Plata: Señor Alfajor - Alfajor de frambuesa, limón y chocolate blanco

Bronce: Brava - Alfajor frambuesa y chocolate blanco

Alfajor de Dulce de Leche

Oro: Don Barcelo - Alfajor de dulce de leche y baño de repostería semi amargo

Plata: La Aldea - Alfajor de maicena con extra dulce de leche

Bronce: Egolatra - Alfajor de dulce de leche y chocolate con maní tostado

Alfajor de Fruta

Oro: El Rodeo - Alfajor dulce de leche con cayote glaseado

Plata: Kakawa - Alfajor de frambuesa y chocolate

Bronce: Chocolezza - Alfajor de manzana a la canela con cobertura de chocolate negro

Galleta

Oro: Arrabal - Alfajor relleno de avellanas con semiamargo

Plata: Don Abel - Alfajor 4 capas de dulce de leche con repostería semiamargo

Bronce: Valeria Patissiere - Alfajor de almendra con dulce de leche

Alfajor Tradicional

Oro: Cruz Velazco - Alfajor dulce de leche y nuez semiamargo

Plata: Amnu - Alfajor con naranja relleno de dulce de leche y choco negro

Bronce: Raices de cacao - Alfajor de dulce de leche y chocolate negro

Alfajor Exótico

Oro: Hannover - Alfajor de fernet dulce de leche saborizado con baño de chocolate negro

Plata: Guenoa - Alfajor de maní

Bronce: Kakawa - Alfajor banana con dulce de leche

Packaging

Oro: Noli alfajores artesanales

Plata: Valeria patissiere

Bronce: AN-BI

Textura

Oro: Egolatra - Alfajor de dulce de leche y chocolate con maní tostado

Plata: Sabores de Azul - Alfajor de lavanda con dulce de leche y baño de chocolate semiamargo

Bronce: Chocara - Alfajor sin tacc de brownie con dulce de leche

Aroma

Oro: Chocolezza - Alfajor dulce de leche al rhum

Plata: El Arequero - Alfajor de dulce de leche y merengue

Bronce: Ayapanes - Alfajor a base de plantas con dulce de leche de coco y semiamargo

Glaseado

Oro: Montemar - Alfajor de dulce de leche recubierto con glase

Plata: Brava - Alfajor cordobés con dulce de leche y glaseado

Bronce: Juannino - Alfajor de dulce de leche y baño azucarado

Alfajores de Autor

Oro: Hemels - Alfajor de queso y guayaba

Plata: Janiz - Alfajor de dulce de leche y merengue

Bronce: Dulce Cobo - Alfajor de chocolate blanco con nuez y dulce de leche

Alfajor hecho por una pyme

Oro: La Goulue chocolatier - Alfajor de chocolate con reducción de vino al malbec

Plata: Placer de los dioses - Alfajor de mango, maracuyá y chocolate

Bronce: Fasur - Alfajor de dulce de leche y baño de chocolate

Alfajor industrial

Oro: Punta ballena - Alfajor relleno de dulce de leche y merengue con cobertura sabor chocolate

Plata: El Rodeo - Alfajor triple negro

Bronce: Minue - Alfajor de dulce de leche y baño de chocolate blanco

Premio mejor stand

El rodeo

La quinta

Chocolezza AN-BI

