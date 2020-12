Un doble vallado separa la plaza en dos: de un lado los que apoyan la legalización del aborto, y del otro, los que se oponen Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

A la hora del comienzo del debate del proyecto de ley de la Interrupción Legal del Embarazo y del plan de los Mil Días, las inmediaciones del Congreso de la Nación se encuentran divididas, no solo entre verdes y celestes sino también entre el bullicio y la calma total.

De un lado del doble vallado que separa la plaza en dos, militantes de agrupaciones feministas y sindicales a favor de la legalización del aborto dispusieron cientos de carpas sobre la avenida Callao y la avenida Rivadavia. Entre las carpas y los globos, marchan con bombos y pancartas los primeros grupos multitudinarios, que llegan desde Florencio Varela, Esteban Echeverría y Avellaneda, y pertenecen al Movimiento Barrios de Pie.

Agustina Sanchez, de 20 años, camina por la avenida Callao, a metros del Congreso, con pañuelos verdes en las muñecas. "Vine para apoyar a todas las mujeres y formar parte de este cambio. El aborto clandestino es un problema de salud, al igual que lo es la pandemia. No hay que retrasar más la legalización", comenta la joven, que viajó sola desde 3 de Febrero para asistir a la movilización.

En tanto, del otro lado de la Plaza del Congreso, se mantiene la quietud. Mientras en las pantallas dispuestas en la fachada del Congreso se proyecta el debate, un grupo de unos 20 católicos sentados en sillas de plástico rezan el Rosario.

A diferencia de las agrupaciones a favor de la legalización del aborto, la Unidad Pro Vida y las organizaciones religiosas convocaron a sus seguidores a partir de las 18.

Sin embargo, Mirian Pohamka, de 55 años, que llegó sola desde Morón y viste una camisola celeste, ya está en la plaza, y mira hacia el Congreso. "Un Gobierno tiene que dar asistencia a las mujeres violadas, sí, pero no me parece que acepte que todas las mujeres aborten porque quieren. Mi mamá me tuvo sola y al principio me quiso abortar, pero ahora agradece haberse arrepentido", dice.

Hasta la madrugada

Ambos lados planean mantener la movilización hasta mañana, ya que el debate se prolongará durante la madrugada.

Hasta que termine el debate, se mantendrá el doble vallado que separa la plaza central en dos. Del lado de la avenida Callao hasta Corrientes será el espacio para quienes estén a favor del proyecto, y del lado de la avenida Entre Ríos hasta avenida Belgrano aquellos que estén en contra de la iniciativa.

La Policía Federal estará a cargo del control del Congreso y de los vallados en los accesos principales puntualmente en las esquinas de Callao y Rivadavia; Entre Ríos e Yrigoyen; Ayacucho en los cruces con Rivadavia e Yrigoyen; y también en Combate de los Pozos altura Mitre y Alsina.

Por su parte, la Policía de la Ciudad estará a cargo de la seguridad en las inmediaciones del Congreso.

