Debuta la primavera con 25°C y sol, pero se viene un brusco cambio térmico con ráfagas y lluvias para el fin de semana: estas son las zonas afectadas

Pese a que se presentarán tardes agradables, con sol y buenas condiciones, no se descartan ingresos de aire frío, lluvias y descensos de temperatura a partir del domingo.

Tiempo del jueves: debuta la primavera

El jueves seguirá con el descenso de aire templado para permitir que el termómetro se siga recuperando. La mañana dejará ver al termómetro con mejor humor iniciando el día con 11ºC, un registro mucho más alto con respecto a los últimos amaneceres, con viento moderado desde el norte y cielo parcialmente nublado. No exagere con el abrigo matinal porque se va a volver con el abrigo en la mano. La jornada comenzará con bastante nubosidad, pero promete buenos tramos soleados por la tarde que alegrará a los friolentos con el mercurio escalando hasta 23ºC, con viento leve y poca nubosidad. La noche obligará a sacarle una manta a la cama en un cierre con 18ºC que avisará que el frío quedó atrás hasta nuevo aviso.

La llegada de la primavera comienza a sentirse con temperaturas agradables

Tiempo del viernes: la revancha de los friolentos

El viernes permitirá que la primavera se luzca de la mano de una tarde de sol y calor. Se estima un amanecer que justificará una campera más liviana con 14ºC de mínima, viento moderado del noroeste y cielo mayormente nublado. Será una jornada con bastante cobertura nubosa por la mañana, pese a algunos pasajes con cúmulos bajos, no habrá previsión de lluvias. La veleta rotará para que la tarde entregue aire caliente desde el oeste y permita que el mercurio alcance los 25ºC, permitiendo que la primavera entregue su primera tarde de remera. Hacia la noche girará el viento, colocándose en sudoeste anunciando la llegada de aire frío y de un importante descenso de temperatura durante la madrugada.

Tiempo del sábado: leve descenso de temperatura

El sábado tendrá a la veleta dirimiéndose entre los cuadrantes este y sudeste lo que le cortará el envión al termómetro provocando un descenso de temperatura. Se prevé un amanece con viento moderado desde el este, cielo parcialmente nublado y mínima de 13ºC esquivando un comienzo del día frío. A partir del mediodía comenzará a soplar viento desde el sudeste intensificándose con el correr de las horas por lo que deberá abrigarse si tiene planes al aire libre. Se espera una tarde con sol entrecortado, algo ventosa con el termómetro mostrando 22ºC para seguir en la senda de máximas primaverales. La noche mostrará ráfagas que obligarán a emponcharse a los que tengan algo en la agenda nocturna, en una noche donde la temperatura caerá hasta 14ºC.

Tiempo del domingo: probabilidad de lluvias por la mañana y tarde

El domingo desanimará a los que tengan alguna actividad planeada con probabilidad de precipitaciones, repitiendo la edición inestable de la semana pasada. Se espera una mañana nublada, con viento moderado a regular desde el este y el mercurio largando desde 13ºC. Desde temprano estaremos expuestos a precipitaciones que en las simulaciones se muestran débiles y aisladas. La inestabilidad solaparía el mediodía y las primeras horas de la tarde, los modelos señalan un cese de precipitación promediando el día. La máxima llegaría hasta 20ºC y, quizás, liguemos algunos rayitos de sol antes del atardecer.

El domingo se esperan lluvias aisladas

Spoiler alert

La semana que viene borrará toda sonrisa de los friolentos con una furibunda entrada de aire frío que no solo promoverá lluvias para el lunes y martes, sino que también dejará amaneceres fríos para el miércoles y el jueves.

Eso es todo, amigos. A partir de hoy la primavera comenzará a dar señales de vida, aunque sea por algunas tardes, para alegría de la hinchada veraniega que ya esta harta de tanto invierno. El idilio se cortará en la jornada dominical con la vuelta de las precipitaciones y el posterior descenso de temperatura, por lo que recuerden, a la hora de hacer planes para el finde, mejor sábado que domingo. Así serán las próximas semanas, con la primavera tratando de hacer equilibrio entre algunas mañanas invernales y varias tardes de remera, si bien se esperan nuevos embates patagónicos, las mañanas sin frío hostil y las tardes templadas empiezan a ser cada vez más frecuentes.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli