Denuncian que alumnos de un colegio de Villa Bosch crearon imágenes con IA de sus compañeras desnudas

Alumnas de un colegio de Villa Bosch denunciaron este viernes que sus compañeros crearon con inteligencia artificial imágenes de ellas desnudas y reclamaron la falta de accionar del colegio, que las obligó a participar de una “jornada de perdón” y a no hablar de lo ocurrido.

El hecho se suma a los recientes casos del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, de la semana pasada, y de las instituciones Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires en junio.

Las estudiantes forman parte del reconocido Instituto Murialdo, que pertenece a la misma comunidad educativa que el colegio Pío XII, ubicado en el partido de Tres de Febrero, cerca del Ferrocarril Urquiza, y denunciaron que desde 2024 alumnos de 13 a 17 años vienen editando sus fotos para sexualizarlas.

El conflicto, aseguraron, habría iniciado hace tres años con estudiantes de quinto año de la institución.

Desde ese momento, las jóvenes denunciaron a las autoridades lo ocurrido pero la respuesta fue insuficiente: los responsables fueron cambiados de curso y las víctimas obligadas a participar de una “jornada de perdón”. Los padres, en tanto, no recibieron ningún comunicado del establecimiento educativo.

“Las imágenes empezaron a circular en los grupos [de Whatsapp], en cuentas de Instagram, en todas esas aplicaciones y redes sociales. Ahí cada una se fue sintiendo segura de alzar la voz. Pero los directivos nos dijeron que nos tenemos que callar y que perdonar a los varones. Tenemos [compañeras] cercanas afectadas. Yo hablé con uno de los chicos [responsables de las imágenes] directamente y me dijo que la situación no era para tanto. Nos venden como si nuestro cuerpo fuera un comercio”, reclamó a LN+ una estudiante menor de edad, cuya identidad fue preservada,

La misma joven denunció que el conflicto pasa “hace tres años” y el colegio “sigue sin tomar las medidas necesarias”. “A mí me angustia la situación porque las vienen tratando de locas, exageradas, provocadoras, y hoy en día a nosotras. Dicen que nos vestimos de manera inadecuada y que por eso nos pasan las cosas que nos pasan”, reclamó.

Y sentenció: “Alumnos de 13 años en adelante, de todas las edades y años. Lo que más me angustia es que yo no puedo venir tranquila al colegio sin que haya alguien sacándome fotos y sexualizándome con una IA. No quiero venir, no me siento segura estando en este espacio. Me angustia llevar este uniforme”, relató.

En tanto, otra estudiante menor de edad, cuya identidad también fue preservada, compartió el mismo nivel de impotencia y contó las amenazas que sufren sus compañeras de parte de los agresores. “Es mucha angustia. Hay compañeros que amenazan a chicas menores de edad para que manden fotos desnudas. Hay chicas que las mandan a callar los directivos”, explicó.

El testimonio de los padres

Florencia, madre de una de las alumnas, puntualizó sobre la falta de comunicación de parte de las autoridades de la institución y relató que se enteró del conflicto porque más de 500 alumnas del colegio se unieron en un grupo de Whatsapp.

“Es sumamente triste. Si bien no vi ninguna foto de mi hija, la preocupación de ella es que vaya a aparecer una foto hecha por sus propios compañeros de segundo año. Yo me enteré porque las chicas se organizaron entre ellas. Hay más de 500 participando en un grupo de Whatsapp. Explotó de testimonios de chicas mandando capturas de pantalla sin su nombre para evitar represalias, diciendo que tienen miedo, que no son escuchadas, que minimizan el problema”, contó.

Y compartió su preocupación como madre por lo ocurrido y la falta de control de parte del colegio: “Estoy al tanto, acompañando y apoyando a mi hija y a sus amigas. A la mañana yo no quise que entre mi hija al colegio, así que estoy a la espera de que alguien nos explique qué es los que está pasando. Y me entero por otras mamás que esto viene hace tres años con las chicas de quinto. Hay chicos de 17, rozando la mayoría de edad, involucrados”, denunció.