El Gobierno solicitó investigar a una escuela de Tres de Febrero por denuncias en redes sociales sobre actividades con alcohol

El Gobierno solicitó este miércoles investigar a una escuela del partido bonaerense de Tres de Febrero por presuntamente haber organizado una fiesta en horario escolar con bebidas alcohólicas y con la supuesta patticipación de las autoridades del establecimiento, después de una serie de denuncias hechas en redes sociales.

Según un comunicado del Ministerio de Capital Humano, el episodio habría ocurrido en la Escuela Técnica N° 3 de Loma Hermosa con motivo del Día de la Primavera y del Estudiante de septiembre de 2025.

“En un video difundido en redes sociales se observa a estudiantes menores de edad y adultos —presuntamente directivos y docentes— en un festejo realizado en las instalaciones del establecimiento y en horario escolar, en el que se habrían consumido bebidas alcohólicas”, denunció la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Pettovello compartió el comunicado Redes

Según el Ministerio, existiría la posibilidad de que un evento similar se repitiera este año, motivo por el cual la Secretaría de Educación le solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que informe si “inició una investigación para constatar la veracidad de los hechos”.

Por otro lado, requirió indicar cuáles serías las medidas a adoptar para evitar que se repita un evento similar, además de detallar cuáles son los mecanismos existentes para “prevenir y sancionar este tipo de conductas”.

A su vez, exigió precisar si existen otras denuncias por situaciones similares y cuáles son, en esos casos, los protocolos que se implementan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Para Capital Humano, se trataría de un “hecho de extrema gravedad” dado que pone en riesgo la salud de los estudiantes, además de significar una violación de la normativa vigente.

“Que los adultos responsables del cuidado de los alumnos permitan o promuevan el consumo de alcohol por parte de menores dentro de una escuela no solo supone un riesgo para la salud e integridad de estos, sino que constituye un incumplimiento grave tanto de la normativa aplicable a la actividad docente como de aquella orientada a la protección de los derechos de los niños y adolescentes”, denunció la cartera.

La escuela es de gestión estatal provincial y ofrece un secundario con certificación posible en maestro mayor de obras, técnico electromecánico o técnico químico.

El patio de la escuela Redes

En su página web la institución señala que se busca “promover la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo territorial sustentable del país y sus regiones, como elemento clave de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socio-productivo, de innovación tecnológica, creando conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales”.

Hasta el momento la institución no emitió ningún comunicado sobre los posibles hechos ocurridos dentro del establecimiento.