Louise Ava quiso hacer una gracia con un tema que preocupa a todos y sus seguidores la desaprobaron fuertemente 00:06

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 18:29

Hay gente que definitivamente no se toma en serio la pandemia de coronavirus que está golpeando a gran parte del planeta. Una de esas personas es Ava Louise, influencer y estrella de la plataforma Tik Tok, que viralizó su inconsciencia en un video que tituló "el desafío del coronavirus", en el que ella misma, delante de la cámara, se dedica a lamer el asiento del inodoro del baño de un avión.

Louise, de 22 años y oriunda de Miami, aparece en el video que se viralizó con la música de fondo de la canción que se popularizó en Tik Tok " It's Corona TIme". Allí, a joven acuclillada al costado de un inodoro baja la cabeza y le da un lengüetazo al asiento de dicho sanitario. Después, levanta la cabeza y hace con ambas manos la ve de la victoria.

El gran acto de irresponsabilidad de la influencer de Miami fue visto por más de 325 mil personas

Semejante acto de irresponsabilidad que fue subido el pasado sábado cosechó más de 325 mil visitas, aunque la mayoría de las personas desaprobaron el antihigiénico gesto de la joven estrella de las redes. Como si todo ello fuera poco, Louise tuiteó su video con la leyenda: "Por favor, retuiteen esto para que la gente sepa cómo ser higiénica en el avión".

El momento exacto en que la joven realiza su asqueroso desafío

Los usuarios le respondieron a la joven que no sólo se iba a enfermar ella, si no que lo peor era que iba a enfermar a otra gente. Y también le escribieron que con ese acto, no sólo podía contraer coronavirus sino todo tipo de enfermedades.

La joven celebridad de las redes había ya subido a sus cuentas otras publicaciones polémicas, como que no le importaba si Internet la odiaba porque ella era "rubia, rica y delgada". También escribió: "Puedo recuperarme de cualquier cosa porque tengo los privilegios (sic) de una chica ardiente".

Si la idea de Louise con este video era comenzar un desafío que repliquen otros astros de las redes como ella, es de esperar que esta iniciativa no prospere, por los riesgos sanitarios que evidentemente esta movida conlleva.