Tiene 10 millones de años: describen el fósil más completo de una foca extinta de la Patagonia y revelan qué comía

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un equipo multidisciplinario de científicos argentinos y chilenos reanalizó en profundidad el esqueleto de Kawas benegasorum, una especie extinta de foca hallada en Península Valdés, Chubut. El trabajo no solo aporta una descripción anatómica minuciosa e inédita sobre la dentición y los huesos, sino que confirma una notable convergencia ecológica y alimentaria con las especies marinas que habitan hoy las costas patagónicas.

El Kawas benegasorum, un tipo de foca extinta que habitó la costa de la Patagonia argentina hace unos 10 millones de años Guilherme Gehr

Los restos de Kawas benegasorum fueron descubiertos en la década de 1990 en la localidad de Punta San Román, dentro de afloramientos de la Formación Puerto Madryn correspondientes al Mioceno Tardío, con una antigüedad estimada entre 9 y 10 millones de años.

A pesar de haber tenido una descripción preliminar en el año 2001, su esqueleto y su contenido estomacal no habían sido analizados exhaustivamente. El nuevo trabajo, liderado por la paleontóloga Ana Valenzuela-Toro, de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama, Chile, junto con Felipe Busker, Mónica Buono y José Cuitiño, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-Conicet), y Néstor García, del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-Conicet), puso en valor el espécimen más representativo de este grupo de mamíferos en el territorio nacional. Sus resultados fueron publicados en la revista científica Royal Society Open Science.

A pesar de haber tenido una descripción preliminar en el año 2001, su esqueleto y su contenido estomacal no habían sido analizados exhaustivamente Guilherme Gehr

En diálogo con LA NACION, el paleontólogo Busker destacó la relevancia del hallazgo:

“La redescripción de Kawas es relevante para el estudio de la mastofauna fósil de la Argentina, ya que al día de hoy solo hay tres registros de pinípedos fósiles en todo el país. Y Kawas es, por lejos, el registro más completo. La descripción original de Kawas fue corta, y en este nuevo trabajo realizamos una detallada descripción de todo el material hallado, incluyendo los dientes, que no habían sido descritos”.

Los análisis determinaron que Kawas benegasorum poseía una longitud corporal estimada de entre 1,9 y 2,2 metros. Uno de los aspectos más intrigantes para los investigadores es su combinación de rasgos anatómicos, que comparte tanto con la subfamilia Phocinae, las focas del hemisferio norte, como con la subfamilia Monachinae, las focas distribuidas principalmente en el hemisferio sur.

Restos óseos de peces preservados en la región abdominal de Kawas benegasorum, correspondientes a su contenido estomacal fosilizado Dario Podesta

Entre sus características se observa una mezcla de caracteres, algo así como un verdadero mosaico evolutivo. Eso, sumado a la ausencia del cráneo, dificulta ubicar con precisión al Kawas en una única rama del árbol filogenético.

Qué comía

Lo que vuelve excepcional al espécimen es el hallazgo de contenido estomacal fosilizado preservado en la zona abdominal del animal. Mediante la preparación de los restos óseos semidigeridos, el equipo identificó piezas correspondientes a peces de los órdenes Pleuronectiformes (lenguados), Perciformes o Scorpaeniformes (peces escorpión o serránidos) y Gadiformes (merluzas).

Esto demuestra que los Kawas benegasorum se comportaban como depredadores piscívoros oportunistas, cazando tanto en fondos bentónicos costeros como en aguas de mayor profundidad. Para explicar la complejidad y trascendencia de este análisis, Busker afirmó: “Es importante detallar que el contenido estomacal son fragmentos de huesos semidigeridos y con una destrucción química y física, por lo tanto, determinar de qué especie se trata se vuelve complejo. Entonces los especímenes se llegan a determinar hasta niveles taxonómicos altos, por ejemplo, a nivel de familia.

Y sumó: “La información que nos aportó es que hay restos de peces tanto costeros como de aguas más profundas, y que el tipo de dieta que se vio en Kawas es muy similar a la de los lobos marinos sudamericanos y de los machos de las focas elefante modernas que habitan en esta zona, por lo que estamos viendo una convergencia en el tipo de dieta que elegían estos pinnípedos en esta zona de Sudamérica”.

Afloramientos de la Formación Puerto Madryn en el área de Punta Buenos Aires y San Román (Chubut), donde se encontró el fósil de Kawas benegasorum. Mónica Buono

El estudio concluye que las estrategias de alimentación mediante el consumo de peces costeros y bentónicos ya estaban establecidas en el Atlántico Sur sudoccidental durante el Mioceno Tardío. Esta similitud de hábitos entre linajes no emparentados de forma directa (Kawas, el lobo marino sudamericano Otaria byronia y el elefante marino Mirounga leonina) demuestra un proceso de convergencia ecológica mantenido a lo largo del tiempo geológico.

Como síntesis sobre el impacto científico del trabajo, Busker indicó: “Creemos que la importancia de Kawas radica en su antigüedad y en el lugar donde fue hallado, dado que se conocen muy pocos restos de focas en la Patagonia, además de su preservación excepcional, que incluye restos de contenido estomacal. Eso nos permitió dar un vistazo a la dieta que tenía hace unos 10 millones de años”.

El paleontólogo concluyó: “La información recabada en este estudio permite comparar los hábitos alimentarios de los animales que habitaron la región hace aproximadamente 10 millones de años con los de sus grupos emparentados actuales. De esta manera, es posible conocer mejor la evolución de sus dietas y comprender los cambios en sus estrategias de alimentación a lo largo del tiempo. Hoy en día, casi no hay fósiles de focas en Chubut, y el hallazgo de una foca es relevante para explicar la historia evolutiva del grupo y su historia en América del Sur”.