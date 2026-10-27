Un camión de bomberos iba a apagar un incendio y chocó con un colectivo y un auto

Un camión de bomberos de la Ciudad que se dirigía a apagar un incendio chocó este martes por la mañana con un colectivo y un auto, y quedó incrustado en la ex cárcel de Caseros. Hay al menos 10 personas heridas.

El hecho ocurrió la esquina de la avenida Caseros y Pasco, en la intersección con la calle Pichincha del barrio porteño de Parque Patricios.

El SAME actuó en el lugar y dispuso el traslado de algunas de las víctimas a distintos hospitales cercanos. Tras la llamada de alerta, enviaron 11 ambulancias a la esquina de la avenida Caseros y Pasco, en la intersección con la calle Pichincha, para asistir a quienes resultaron heridos.

El SAME envió 11 ambulancias al sitio

Entre las 10 personas asistidas hay seis bomberos del Cuartel Parque Patricios II, tres pasajeros del colectivo de la línea 28 —interno 56— y un ocupante del vehículo particular. Tres agentes que habían quedado atrapados dentro de la autobomba, pero fueron liberados durante el operativo de rescate.

Todos los asistidos son mayores de edad, cinco hombres y cinco mujeres, quienes terminaron derivados a distintos centros de salud porteños. Cuatro fueron trasladados al Hospital Penna, tres al Hospital Ramos Mejía, dos al Hospital Argerich y uno al Hospital Piñero.

Entre los trasladados al Penna se encuentran un hombre y una mujer que ingresaron con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento. Los siete bomberos restantes fueron revisados por el personal médico, quienes determinaron que presentan lesiones menores y no necesitan ser hospitalizados.

El accidente ocurrió en el barrio de Parque Patricios

En el operativo trabajaron la Policía de la Ciudad, personal de la Estación Barracas y especialistas del GER Caballito y GER Saavedra. El vehículo de emergencias se desplazaba hacia un incendio ubicado en la calle Bulnes, que ya fue extinguido por otras unidades.

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