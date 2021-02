Desde Ademys insisten: “No vamos a empezar las clases”

El gremio docente Ademys volvió a ratificar el paro previsto para la semana próxima en la ciudad de Buenos Aires Archivo

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, volvió a ratificar la intención del gremio docente de no presentarse de cara a la reapertura de las escuelas: “No vamos a empezar las clases”, advirtió.

En diálogo con Radio Mitre, Adaro sostuvo que sigue vigente un paro de actividades para el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima en la ciudad de Buenos Aires, y aseguró que las condiciones no están dadas para una vuelta a la presencialidad.

El dirigente gremial dijo que el protocolo establecido para la reapertura de las escuelas “no establece ningún número acotado” para la cantidad de alumnos que pueden estar en un aula, por lo que “las burbujas pueden ser de 30 o 35 alumnos”. Además, denunció irregularidades cuando la semana pasada se presentaron a trabajar: “Nadie tomó la temperatura y no dieron barbijos para los trabajadores”.

Adaro también volvió a apuntar contra el Gobierno porteño al señalar que las medidas adoptadas “corresponden a que el 2021 es un año electoral y el Gobierno quiere sacar un redito en este punto”. Asimismo, criticó al presidente Alberto Fernández, quien la semana pasada manifestó la importancia de la vuelta a clases: “El presidente no va a ninguna escuela, no va a convivir diariamente en escuelas que no tienen ninguna condición”, dijo el dirigente de Ademys.

Además de denunciar una campaña contra los docentes, el Secretario Adjunto del gremio aseguró que “todos los que hablan no mandan sus hijos a escuelas públicas, [por lo que] no conocen las condiciones”.

El paro, que Ademys tiene previsto para la semana próxima, fue anunciado horas después de que el gobierno de la Ciudad presentara el protocolo final para la vuelta a clases. En una conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta advirtió: “Puede haber avances y retrocesos de acuerdo a la situación sanitaria, como vimos en otras partes del mundo”.

