Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba

Una adolescente de 14 años, identificada como Alma Celeste Britos, es buscada intensamente en Córdoba. La joven desapareció hace dos días, cuando fue vista por última vez en el centro de la ciudad.

El Ministerio Público Fiscal provincial informó que la Alma Celeste tiene domicilio en el barrio Santa Isabel. Se la vio el pasado jueves en el restaurante El Ruedo, que se ubica en la intersección entre 27 de Abril y Obispo Trejo. Se desconoce cómo estaba vestida al momento de la desaparición.

Su desaparición habría estado precedida por un conflicto familiar, informó el medio local La Voz.

La Justicia de Córdoba activó un pedido de búsqueda para dar con su paradero. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 1. Desde entonces, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda y localización.

La intersección entre 27 de Abril y Obispo Trejo, donde Alma Celeste fue vista por última vez Captura Google Maps

Pidieron de la colaboración de vecinos o personas que hayan estado en la zona o que puedan aportar datos para la investigación. Además, llamaron a comerciantes que posean cámaras de seguridad en las inmediaciones de las calles para ver si la joven puede ser identificada.

La Fiscalía destacó la importancia de canalizar cualquier dato que sea relevante con absoluta rapidez, sin importante cuán mínimo sea.

Por el momento, no se activó la Alerta Sofía, sino que solo se realizó un pedido de paradero, aunque fuentes policiales confirmaron a La Voz que la Dirección General de Inteligencia Criminal está trabajando en su búsqueda.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba

Sucede a una semana del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido en la misma ciudad. La joven había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando se tomó un remis desde su casa hasta el domicilio de Claudio Barrelier, expareja de su madre, en el barrio Cofico.

Desde entonces, no había rastro de ella ni grabaciones de cámaras de seguridad que mostraran que salió del hogar. Sin embargo, las filmaciones revelaron que Barrelier se trasladó desde su hogar hasta un descampado en Ampliación Ferreyra, dos días después de la desaparición de la joven.

El sábado siguiente, tras intensos rastrillajes comandados por el Ministerio de Seguridad cordobés, los restos de la joven fueron encontrados en el terreno de 240 hectáreas. La autopsia reveló que la joven fue abusada y asfixiada. El hombre permanece imputado por el femicidio y un amigo que vivía en su hogar, Osvaldo Fassetta, fue imputado por encubrimiento agravado.