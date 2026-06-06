Robin Sharma, experto en desarrollo personal: “Un mal día para el ego es un buen día para el alma; aprendemos en la dificultad”

En tiempos de incertidumbre y crisis personales, la manera en que los individuos interpretan sus propias vivencias determina el impacto emocional a largo plazo. Según Robin Sharma, escritor, conferencista y reconocido referente en el ámbito del desarrollo personal, existe una dicotomía fundamental entre la perspectiva del ego y la visión más profunda del alma ante situaciones desfavorables.

Al enfrentar periodos de crisis, el autor sostiene que el ego tiende a reaccionar bajo una lógica de queja y victimización: “Digamos que tuviste un mal día, un mal año, una década. ¿Qué dice el ego? ¡Déjame de esto! ¡No puedo creer esto! ¿Por qué yo? ¿Por qué me hicieron eso? Te hace sentir miserable”.

En este marco, el experto propone una transición hacia una comprensión de los conflictos como catalizadores de sabiduría, ya que según el especialista, las dificultades actúan como un marco pedagógico esencial para el ser humano.

“Un mal día para el ego es un buen día para el alma, porque son nuestros problemas, nuestras tragedias y nuestras dificultades las que nos introducen a la sabiduría”, explicó y, enseguida, agregó: “Aprendemos la sabiduría en la dificultad. Aprendemos a perdonar en la dificultad. Escribimos cientos de páginas en nuestros diarios, derramando nuestro dolor y confusión en la dificultad”.

En este sentido, el autor subrayó que las preguntas fundamentales de la vida surgen precisamente cuando los individuos atraviesan momentos de crisis. “Nos hacemos a nosotros mismos las grandes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo puedo mejorar?

“Aprendemos del amor propio en la dificultad. Y aprendemos lo fuerte que somos en la dificultad”, argumentó el experto en sus reflexiones sobre el comportamiento humano.

En la conclusión de su análisis, Sharma sintetizó la importancia de la transformación de pensamiento: “Así que el ego dice:´Problemas, y los desafíos son una cosa mala, pero el alma entiende que nuestros problemas son increíbles profesores´.