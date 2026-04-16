Menos empleados, más máquinas: qué implican los cambios impulsados por el Gobierno en el Servicio Meteorológico Nacional

Hoy es el día cero. Los telegramas fueron enviados y 140 personas fueron desvinculadas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según detallaron voceros del Ministerio de Defensa en diálogo con LA NACION, esta es solo la primera de las tres etapas de un proceso que apunta a modernizar el organismo. El plan fue aprobado esta semana, aunque, en palabras de las autoridades a cargo, “hay detalles que todavía se tienen que ajustar”. A pesar de ello, aseguran, los servicios que ofrece el SMN no se verán afectados.

La transformación implica principalmente automatizar el proceso de observación meteorológica, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos del clima. Este último sistema es, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, obsoleto.

La modernización tiene un camino esbozado con trazos claros, pero los tiempos de ejecución permanecen inciertos. “Vamos a avanzar conforme podamos”, deslizaron desde la cartera de Defensa. Dependen de variables que exceden su control, como el presupuesto disponible y, por supuesto, el surgimiento de imprevistos y procesos políticos que modifiquen la prioridad del plan. Estas situaciones pueden difuminar el nivel de avance del proyecto, en especial considerando que el año que viene habrá elecciones presidenciales.

Por lo pronto, el primer paso son las desvinculaciones, que confirmaron como el primer bloque de bajas en la planta. Al término de este año se sumarían los despidos de 30 civiles y 15 militares “jubilables”, además de 20 personas en “pase a disponibilidad”, una figura dentro de la administración pública que supone una especie de limbo en el que pueden ser transferidas a otras dependencias. Se contempla una reducción total de 205 trabajadores sobre una planta total de 972, de los cuales 780 son civiles. Tras este recorte, la dotación de personal civil quedaría reducida a 590 empleados.

En oposición a la medida, ATE-SMN anunció ayer que hará un paro activo en el que se buscará detener todos los servicios no esenciales del organismo. En consecuencia, afirman fuentes gremiales, el viernes 24 de abril, entre las cinco de la mañana y el mediodía, no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, a excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo, señalan fuentes internas, provee la información necesaria para los pronósticos aeronáuticos que habilitan el vuelo de los aviones.

Este no es el primer recorte en el organismo. Desde el inicio de la actual gestión, el SMN ya perdió más de 200 empleados. Luego de la primera ola de despidos en el Estado nacional, la cantidad de trabajadores había quedado por debajo de la dotación que había considerado óptima la última auditoría, realizada durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta auditoría había establecido que el plantel ideal era 1156 trabajadores.

El origen del plan

La amenaza de recortes comenzó a finales de febrero de este año con reiteradas visitas al SMN de Alejandro Tamer, uno de los fundadores de Despegar, dirigente de San Lorenzo y hoy subsecretario de Reforma Estatal. Es, además, uno de los alfiles de Federico Sturzenegger en su cruzada contra la “ineficiencia” y el gasto público.

Poco después de esas visitas, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado emitió un informe en el que planteaba el “sobredimensionamiento” de la dependencia científica. Para esa cartera, el número fijado durante el gobierno de Macri era excesivo, en especial en ciertos sectores. Más allá del informe, fuentes oficiales afirmaron que “las desvinculaciones fueron determinadas por Defensa y, a su vez, definidas por cada sector dentro del SMN”.

Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Gentileza

Las áreas en las que Defensa puso el foco son el sector administrativo y la Red de Observadores del SMN. Aseguraron que no desvincularán a personal técnico ni a expertos meteorológicos, una posibilidad que ayer había generado revuelo en los pasillos del servicio.

Los observadores son técnicos entrenados apostados en las 125 estaciones del país, quienes se dedican a medir los datos base sobre los que se construyen los pronósticos, la información meteorológica para la pesca y la agricultura y los sistemas de alerta temprana vinculados a fenómenos climáticos extremos. En otras palabras, son los encargados de recopilar la información que indica a los argentinos y a sectores económicos particularmente vulnerables al clima cuándo lloverá y cuándo habrá tormentas, nevadas, ventiscas o calor extremo.

Si bien en otras partes del mundo este proceso está en gran medida automatizado, en la Argentina sigue siendo análogo y, según informó Defensa a este medio, dentro del SMN se consideraba que requería siete personas que hora a hora recopilan datos en distintos turnos.

Los observadores meteorológicos relevan medidas de presión, humedad, temperatura y otras variables cada hora

La falta de personal en estas estaciones, según coincidieron fuentes administrativas, científicas y funcionarios del SMN, podría derivar en un “desmantelamiento” del sistema meteorológico argentino. Advirtieron que ya se degradó el funcionamiento de algunas de estas dado que en los últimos dos años hubo un recorte de 220 empleados, y que el cierre de estaciones generaría “puntos ciegos” en el país.

Sin embargo, desde Defensa aseguran que la calidad del servicio se mantendrá. Plantearon que, de acuerdo con un informe del Ministerio de Desregulación elaborado hace poco más de un mes, cada estación debería tener cuatro personas para cubrir los distintos turnos de la jornada. “Muchas estaciones funcionan con dos o tres personas desde hace años”, agregaron.

Calcularon que con esta medida podrían ahorrar alrededor de 200 millones de pesos al mes, que en un año se convertirían en 2400 millones. Barajan sumar al organismo otras fuentes de ingresos que, según informaron, todavía no han sido definidas. Lo que sí detallaron es que con esos fondos podrían comprar estaciones meteorológicas automatizadas para comenzar a sustituir el trabajo manual por uno digital, lo que reduciría los cuatro operadores por estación a dos.

Aseguraron, a su vez, que contemplan comprar equipos de gama alta. Hoy existen 20 de estas unidades y, de acuerdo con representantes de Defensa, el número escalará de forma gradual.

De acuerdo con un meteorólogo consultado, estas máquinas pueden costar entre UD$10.000 y UD$30.000 cada una, es decir, entre $28 millones y $43 millones. Se contempla como horizonte dotar a cada estación con una de ellas, aunque expertos consultados plantean que lo ideal serían dos. Además, desde Defensa explicaron que tienen la intención de actualizar y ampliar la cantidad de sistemas automatizados de observación meteorológica. Estos equipos, especializados para la aeronáutica, pueden alcanzar los US$350.000 por unidad.