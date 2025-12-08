“Desolador estado ruinoso”. Subastarán un emblemático complejo de Necochea que sufre años de abandono y vandalismo

El edificio de comienzos de los 70 fue blanco de varios incendios y de falta de mantenimiento; buscarán demolerlo para apostar por desarrollos inmobiliarios

NECOCHEA.- “Visto el desolador estado ruinoso en que se encuentra”, se lee en el inicio mismo de los fundamentos de la luego aprobada ordenanza que, ahora a la espera de su inminente promulgación por parte del Ejecutivo municipal que la impulsó, habilitó la subasta pública del denominado Complejo Casino Necochea. Este es un histórico, emblemático y referencial edificio que tras años de abandono se abre a inversores y parece tener una sentencia de demolición.

Asomó a comienzos de la década del 70 y fue una de las banderas del crecimiento turístico de esta ciudad. En estos últimos tiempos no solo permanecieron inactivas la mayoría de sus dependencias, sino que fueron blanco de abandono, de incendios intencionales y de actos de vandalismo que se repitieron. Allí, solo funciona una pequeña sala de juego que depende del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y que mantiene viva una actividad que supo ser un imán para visitantes durante más de cuatro décadas.

Este último tramo fue de decadencia y desidia, con intentos frustrados tanto de recuperarlo como de encontrar interesados en ponerse esa pesada mochila al hombro.

Ahora parece que hay algo más de optimismo porque ya lejos de pasados intentos de concesión, esa parcela inmensa que delimita la Avenida 2 sobre la costanera y las calles 4 y 91 se empieza a aceptar como un potencial lote abierto a desarrollos inmobiliarios de envergadura. Esto último siempre y cuando prospere el pedido realizado a organismos provinciales para que se autorice el cambio de indicadores de uso de suelo y allí, por ejemplo, se puedan levantar torres de departamentos, entre otros proyectos.

Emblema

“Va a ser un antes y después como emblema para Necochea”, asegura a LA NACION el intendente local, Arturo Rojas, que logró una aprobación mayoritaria de esta iniciativa en el Concejo Deliberante –18 votos a favor y 2 en contra− y ahora debe promulgar la ordenanza para que entre en vigor y, de esa manera, se avance hacia el proceso de subasta.

Ese bloque edilicio y sus áreas parquizadas, que hacia el oeste encuentran límite en el Parque Miguel Lillo, pertenece a la comuna desde el 6 de agosto de 1999, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires le trasladó titularidad. Desde entonces su utilización siempre buscó rédito turístico para el distrito.

Incendios y abandono, las causas del estado actual del edificio Mauro V. Rizzi

Tres incendios sucesivos afectaron al complejo en 1978, 1991 y en 2020, siempre con secuelas muy importantes sobre sus instalaciones. Ya por entonces, con actividad acotada y gran parte de su superficie dañada o en desuso, se empezó a pensar en la transferencia al sector privado. Una Comisión Tasadora Municipal consideró por entonces que ese conjunto tenía un valor del orden de los 9 millones de dólares. Entonces se aprobó un llamado a concurso de proyectos que contemplaba la venta del edificio y sus adyacencias o la opción de concesión y uso de esa unidad fiscal. Fracasó, ya que no hubo interesados.

Entonces, como hasta la actualidad, no estaba permitido que allí se realizaran construcciones en altura, que es determinante para los inversores. Por eso aquel intento estaba muerto antes de nacer: “La venta del inmueble será difícil o de nula realización debido a la fuerte inversión requerida, el riesgo y el tiempo necesario para su ejecución”, decía por aquellos días el Departamento de Tasación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aun con un posible régimen de exenciones y beneficios para interesados.

La misma dependencia especializada de la entidad bancaria actualiza ahora el valor base del Complejo Casino Necochea y, todavía sin indicadores para autorizar grandes desarrollos, la fija en 3750 millones de pesos, equivalentes hoy a unos 2,5 millones de dólares. En caso que la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial acceda al pedido ya realizado por el municipio para que allí las construcciones ganen en altura y densidad, en ese caso el inversor no podrá ofrecer menos de 6504 millones de pesos, algo así como 4,4 millones de dólares.

El auditorio del complejo, luego de un incendio Mauro V. Rizzi

“Quien se interese, compre y desarrolle su proyecto deberá mantener la actividad de casino”, aclara Rojas sobre este uso que depende del Estado provincial, mantiene buena cantidad de puestos de trabajo y garantiza una actividad que siempre ha estado muy vinculada a la industria turística.

En la actualidad esta propuesta de juego oficial se limita a lo que se conoce como “paño”, con mesas de ruleta, cartas y dados. Las máquinas tragamonedas que han ganado terreno en estas salas de la provincia no andan por aquí y en junio último fracasó el último intento de licitación.

Esta instancia de subasta pública encontró consenso en el Concejo Deliberante y se aprobó esta semana.

El entusiasmo y optimismo de las autoridades locales está ligado en gran medida en la confianza puesta en el cambio de indicadores urbanos para esas manzanas. Este complejo, construido por Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires a partir de un proyecto del arquitecto Roberto Quiroz, también acaba de perder la condición de protección patrimonial.

Así era el complejo en sus inicios

Planteo

Una voz de advertencia sobre el interés que esta propuesta puede generar entre inversores llegó desde la Cámara Comercial de Necochea. Sus directivos se reunieron con el intendente, le plantearon su punto de vista, entendieron que el futuro del lugar pasaría por un nuevo desarrollo y marcaron algunas cuestiones: “No puede continuar en el estado que se encuentra”.

Por otra parte, conocedores de la tasación oficial, en sus redes sociales los directivos de la entidad consideraron que los valores de venta pretendidos se encuentran “por encima de los valores del mercado inmobiliario local”.

El frente del casino Mauro V. Rizzi

El arquitecto José Luis Ruiz, que participó de una profunda recorrida del complejo cuando se preparaba aquella primera tasación, hace cinco años, señaló: “Cuando se recurre a la subasta es porque no hay ya otra opción”. Se mostró optimista frente a esta salida y remarcó el rol del Estado apenas aparezca el inversor. “Habrá que controlar qué se construye, bajo qué indicadores y manteniendo espacios semipúblicos”, advirtió para asegurar que un lugar tan tradicional de la ciudad mantenga su vinculo con la comunidad.

Sobre la misión que demandaría la demolición recordó que se trata de una estructura compleja y no solo por lo que está a la vista, sino por lo que está bajo tierra. Dijo que aquella visita lo sorprendió porque esos subsuelos son una suerte de “ciudad subterránea” con su salas de máquinas, calderas y otras dependencias y equipamientos.

En favor de la subasta también se habían expresado los trabajadores de Casinos que se desempeñan en esa sala y que por ahora mantienen la actividad en pie, rodeados de un complejo que ofrece imagen de abandono. “Necesitamos que alguien se interese, que las fichas se muevan”, señalaron frente a la posibilidad que una inversión acerque interés también a operadores de máquinas tragamonedas.

La ordenanza aprobada deja fuera el auditorio que completa este complejo y que resultó afectado por el fuego, un hecho que nunca pudo ser esclarecido y que dejó daños gravísimos en esas instalaciones. Saldrá a subasta pública por separado, una vez que se completen similares trámites de tasación como los que se hicieron con el resto de la unidad edilicia.

“Ha sido la postal del abandono, estamos entusiasmados que esto pueda cambiar”, arriesga Rojas y espera que este intento encuentre interesados para que la fachada turística de Necochea tenga algo más que un golpe de suerte. Un cambio determinante que sume torres, comercios, piscina, teatro y otras propuestas superadoras de la triste imagen que el lugar arrastra desde hace años.