Intensa búsqueda de una embarcación deportiva con cinco tripulantes que desapareció ayer en el Río de la Plata

Un operativo de búsqueda se desplegó en el Río de la Plata hoy para localizar a una embarcación deportiva con cinco tripulantes que partió ayer desde la costanera de Hudson y no regresó a puerto.

La embarcación, identificada como Chamigo-Ho, había zarpado durante el domingo a la mañana con destino a la franja costera para realizar pesca deportiva de pejerrey. La alerta se activó cuando, al caer la noche, sus ocupantes no volvieron al lugar del que habían salido, donde permanecían estacionados sus vehículos.

Según la información disponible, a bordo viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con experiencia en navegación. Además, contaban con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema de posicionamiento GPS.

Buscan a una embarcación con cinco tripulantes en el Río de la Plata

El rastrillaje es encabezado por la Prefectura Naval Argentina, que desplegó los guardacostas GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, una aeronave, motos de agua y medios terrestres. Las tareas se concentran en la zona costera y en el sector del Río de la Plata comprendido entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Al mismo tiempo, se realizaron reiterados intentos de comunicación con los tripulantes mediante llamados telefónicos y radiofrecuencia VHF, sin obtener respuesta.

En paralelo, familiares de los navegantes radicaron la denuncia en la comisaría correspondiente. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Noemí Borrone.

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